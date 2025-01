Aunque su debut con Sporting Cristal se dio a los 16 años en un partido frente a Alianza Lima, la primera –y única– explosión de Beto Da Silva como futbolista se dio dos temporadas después, cuando se convirtió en titular indiscutible en el elenco ‘cervecero’ e ilusionó a más de uno. Si bien ‘SC’ terminó subcampeón en aquella campaña, la aparición de ‘Betoto’ supuso la expectativa de todo un país debido a sus raíces brasileñas y lo que podría aportarle a la Selección Peruana que por ese entonces era dirigida por Ricardo Gareca.

Han pasado nueve años desde aquel 2015 y no cambiaron muchas cosas para Da Silva. En el 2016 firmó por el PSV Eindhoven por tres temporadas, pero las lesiones, sus sesiones y su poca capacidad para adaptarse a otros contextos le jugaron en contra, llevándolo a peregrinar por varios clubes sin mucho éxito. Pasó por Gremio de Porto Alegre, Argentinos Juniors, Lobos BUAP y Deportivo La Coruña, arrastrando problemas físicos que le quitaron confianza y ese arranque explosivo que alguna vez fue su principal carta de presentación.

Tras volver a Alianza Lima en el 2020, Beto Da Silva no volvió a ser el mismo a pesar de su juventud. Se marchó de La Victoria sin pena ni gloria, recalando en la Universidad César Vallejo en el 2021 y desde el 2023 en Melgar. Su estadía en Arequipa tampoco dejó buenas sensaciones, por lo que el ‘Dominó’ decidió prestarlo a ADT para la campaña de este 2024. A pesar de los 25 partidos que disputó y los tres goles que anotó, finalmente no extendió su vínculo con los arequipeños y hoy se anunció en qué equipo jugará el próximo año.

Beto Da Silva debutó con Sporting Cristal en la temporada 2013. (Foto: Sporting Cristal)

Se trata de Cienciano, club que estuvo tras sus pasos desde hace semanas y por fin este martes pudo anunciarlo oficialmente como una de sus incorporaciones para la temporada 2025. El haber jugado en Melgar y ADT fue un punto clave para Beto, pues la adaptación a la altura de Cusco no será un problema durante la pretemporada. Si bien su fichaje genera muchas dudas en la hinchada cusqueña, en la interna del ‘Papá’ están convencidos que puede aportarle mucho al equipo de Cristian Díaz.

“Con 28 años, Beto cuenta con experiencia en equipos de altura, habiendo jugado también en Melgar en 2023. Además, ha integrado la selección peruana y militado en diversos clubes del extranjero, así como en equipos peruanos como César Vallejo, Alianza Lima y Sporting Cristal”, valoró el cuadro rojo en el comunicado que hizo público a través de sus medios oficiales.

Beto Da Silva firmó por Cienciano con un contrato por todo el 2025. (Imagen: Cienciano)

El largo camino de Beto Da Silva

La carrera de Beto Da Silva ha estado plagada de lesiones. No solo cuando estuvo en clubes de la Liga 1, sino también cuando intentó despegar en el extranjero. En una charla con el programa Cojo y Manco, reveló el número escalofriante de lesiones que tuvo. “Si te digo los números de desgarros que he tenido son más de dos cifras, han sido números altos. Eso a veces la gente no lo sabe”, le contó al periodista Horacio Zimmermann.

Asimismo, confesó que tuvo que pedirle a los clubes que oculten sus lesiones para no quedar expuesto al escarnio público. “Desaparezco, por ejemplo, tres meses de las canchas, todo el mundo dice ‘dónde está Beto’ y es porque he estado lesionado. Yo he hablado con los clubes en los que he estado y les he pedido por favor no publiquen mi lesión, que digan que me torcí el tobillo o estoy enfermo”, apuntó.

Beto Da Silva jugó en La Coruña durante la temporada 2019-20. (Foto: La Coruña)

En esa misma línea, el actual delantero de Cienciano miró hacia el pasado y recordó los duros momentos que le tocó vivir en España. “En La Coruña yo sufrí de depresión. Ni me bañaba, no dormía. Llegaba a entrenar sin dormir, dormía media hora y me iba a entrenar. Los doctores me daban pastillas para dormir, yo trataba de dormir y no podía. Era la ansiedad, y sufría así, por eso decidí irme”, rememoró.

Con todo eso a sus espaldas, Beto Da Silva buscará recobrar lo mejor de su juego en Cusco y acercarse al jugador desequilibrante que alguna vez fue, aprovechando los espacios para lucirse y así tratar de aportar a Cienciano con goles. Este será su sexto club de la Liga 1 y el décimo primer equipo en su carrera. Ya es hora de que por lo menos encuentra cierta estabilidad.

Beto Da Silva solo registra ocho partidos con la Selección Peruana. (Foto: GEC)





