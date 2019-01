¿Se arrepiente? El día que Boateng confesó que prefería al Madrid que al Barza [VIDEO]

Dejó las preferencias de lado para aprovechar su gran oportunidad, aunque claro está que estas declaraciones de apenas de 2017 le pueden traer algo desconfianza a los hinchas azulgranas. Finalmente el ghanés Kevin Prince Boateng fue oficializado como nuevo refuerzo del Barcelona. Y en las redes sociales no han tardado en recordar cuando el delantero confesó que prefería al Real Madrid.



En un antigua entrevista, Boateng, al ser consultado sobre a quién apoyaría en una Clásico español, no dudó en afirmar que "al Madrid". Y agregó: "Cuando era niño siempre me gustó la camiseta blanca".



Y probablemente siga siendo así, pero ahora la responsabilidad del hasta hace unas horas jugador del Sassuolo es empezar a ganarse a la afición del Barcelona. Eso sí, antes de embarcarse a su nueva casa, Boateng dejó un mensaje, precisamente, para el Madrid.



"No me preguntes sobre el Real Madrid, es pasado. Sólo quiero centrarme en el Barcelona y espero marcar en el Bernabéu en el próximo Clásico", afirmó.



Kevin Prince Boateng, quien ha pasado por clubes como el Tottenham, Schalke 04 o Ac Milan, llega cedido al Barcelona por el resto de la temporada, con una opción de compra de ocho millones de euros. Dependerá de él que el club y la afición exigan ejercer esa compra.