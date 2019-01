Le pasa a pocos: el terrible fail de la presentación de Brahim Díaz con el Real Madrid

Llega un nuevo jugador para el Real Madrid en el mercado de fichajes de invierno. El ‘Indiecito’ Solari y Florentino Pérez han visto que era necesario reforzar la plantilla para darle oxigenación y nuevos aires a un plantel que no encuentra su mejor versión en la temporada 2018-19. Brahim Díaz ha sido el primer jugador – y quizás único – en llegar al Santiago Bernabéu, aunque su arribo a la capital de España no ha generado muchas expectativas de parte de los aficionados, puesto que pocos hinchas se han tomado su tiempo para ir al Bernabéu.



Tan solo 300 fanáticos fueron al recinto madridista para ver al ex Manchester City dando toques en el césped y enviando pelotas a la grada. Al malagueño le ha acompañado su padre y cuatro hermanas en un emocionante paso en su carrera, pero que el fanático del Real Madrid no genera mucha expectativa. La derrota ante la Real Sociedad ha calado hondo en sus corazones, por lo que la situación de ahora en adelante es de mucha incertidumbre.



Brahim Díaz dijo el lunes en su presentación como nuevo fichaje del Real Madrid que no analizó otra opción al abandonar el Manchester City que firmar por el club de sus sueños.



El Real Madrid - que se ubica quinto en la liga española - anunció la contratación del joven mediocampista español tras pagar un total de 17 millones de dólares al club de la Liga Premier.



"Hoy es el día más importante. Llego al club donde soñé, no he podido tener mejor regalo de Reyes que vestir esta camiseta", dijo a periodistas Díaz, de 19 años.



"Cuando tomé la decisión de dejar el City, sólo contemplaba tres opciones: la primera, jugar en el Madrid; la segunda, jugar en el Madrid y la tercera, jugar en el Madrid. No quería ir a ningún otro sitio. Imposible ir a otro club", agregó.



Brahim Díaz firmó un contrato por seis años y medio que lo mantendrá en el Santiago Bernabéu hasta 2025.



El presidente del Madrid, Florentino Pérez, elogió al joven mediocampista y dijo que su entusiasmo por unirse al campeón de Europa lo ayudará a tener éxito.



"Es un jugador con magia y que sueña con triunfar con esta camiseta", dijo Pérez.