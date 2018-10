El más autocrítico. Aún con la 'bronca' por la goleada del Barcelona por 5-1 , el brasileño Casemiro quitó responsabilidades a su entrenador Julen Lopetegui y dijo que la crisis que atraviesa el Real Madrid es culpa de los jugadores.

"No se puede hablar del entrenador ahora. Los jugadores somos los culpables. No estamos jugando bien, hay que trabajar para mejorar", declaró Casemiro a 'BeIN Sports' tras el quinto revés de su equipo en los últimos siete partidos, lo que deja muy en el aire la continuidad de Lopetegui.



"No es una cuestión de actitud o táctica. Es todo. Los jugadores que estamos en el campo tenemos que correr más, pelear más, dar más la cara. Estamos en un club que te exige lo máximo. Este 5-1 resume lo que estamos haciendo toda la temporada", aseveró.



"La imagen de hoy es la imagen que damos esta temporada. Es lo que estamos haciendo. No podemos culpar al entrenador, los jugadores somos los que damos la cara en el campo", insistió.



Casemiro estimó que el nivel de juego general es muy negativo y que ello está detrás del crítico momento que atraviesa su equipo.



"Hemos jugado solo un rato bien en noventa minutos. Estamos jugando muy mal. Todos. Hay que dar la cara", sentenció. AFP