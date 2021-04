Una nueva denuncia de racismo dentro del fútbol se produjo durante el encuentro entre Cádiz y Valencia por LaLiga Santander. El francés Mouctar Diakhaby manifestó que su rival Juan Cala profirió insultos raciales hacia él. Por ello, los jugadores del cuadro ‘che’ se marcharon de la cancha para solidarizarse con su compañero.

Los futbolistas de Valencia retornaron para reanudar las acciones y perdieron el juego por 2-1. No obstante, frente a los hechos expuestos, el resultado ha sido lo de menos. Así que el asunto tuvo diversas repercusiones luego del pitazo final. Entonces, la entidad que ejerció de local en el estadio Ramón de Carranza se pronunció oficialmente.

El club andaluz indicó, sin referirse específicamente al jugador Cala, que “no dudamos de la honestidad de todos los integrantes de nuestra plantilla, que son firmes defensores de la lucha contra el racismo, cuya actitud siempre ha sido ejemplar en todos los encuentros que se han disputado”.

En el mismo documento, el Cádiz reafirmó la postura frente a estas situaciones lamentables y señaló que “estamos en contra de cualquier situación de racismo o xenofobia, sea quien sea su autor, y trabajamos para su erradicación. Todos los autores de esos delitos, sean o no de nuestro equipo, deben pagar por ello”.

En la misma línea el entrenador Álvaro Cervera, aseguró en rueda de prensa que “he visto lo mismo que vieron ustedes. Un jugador de ellos decía que Cala le había insultado. Cala dice que en ningún momento le ha insultado al jugador. He creído al jugador. Me ha dicho que no ha habido insulto. Yo le creo. En estas cosas el que hace algo así lo debe pagar”, manifestó.





