Para nadie es un secreto que Arturo Vidal no llegó al FC Barcelona en el 100% de su estado físico. Lo reconoció el propio volante y a solo dos días del amistoso Chile vs. Japón , su situación parece complicarse debido a las molestias que habría vuelto a sentir en su rodilla derecha.



Y es que el exjugador del Bayern Munich se retiró del último entrenamiento de la selección chilena cojeando y cabizbajo, como si sintiera que esa lesión que lo tuvo alejado de las canchas por varios meses ha vuelto a recrudecer. En el Barcelona, ya encendieron las alarmas ante una posible baja.

Arturo Vidal estaba llamado, al menos, a tener minutos ante Japón este viernes en Sapporo. Sin embargo, esta lesión lo relegaría por completo del partido amistoso, tampoco estaría el martes ante Corea del Sur y Chile podría desconvocarlo para que vuelva a Barcelona y no ponga más en riesgo su rodilla derecha.



Llegaba motivado a la selección de Chile

"Estoy bien, yo lo he dicho, desde que llegué a Barcelona que me siento súper bien físicamente y claramente hay que ir paso a paso, tampoco es jugar 'a lo loco' los partidos porque todavía no se puede", dijo Arturo Vidal en su llegada a Asia para el Chile vs. Japón. Ahora todo parece haber cambiado.



Chile vs Japón se enfrentan este viernes 7 de septiembre por partido amistoso internacional que se llevará a cabo en el Domo Sapporo en Hokkaido. El partido está programado para las 7 de la mañana (hora peruana y 9:00 a.m. en Chile) y será transmitido a través de las señales de Chilevisión y Fox Sports.