En Barcelona se han visto perjudicados económicamente a causa del coronavirus. Al no haber ingresos en el club por taquillas y venta de merchadise, la directiva tuvo que aplicarle un recorte salarial a todos sus jugadores, el cual llegó a un 70% de los que estos perciben de manera anual.

Pese a que el COVID-19 hace que no haya ganancias en Barcelona, esto no es pretexto para que la institución no ayude a las personas más necesitadas. Es por ello que los culés han lanzado este lunes una campaña de apoyo a sus socios más veteranos (de 80 años a más) que necesiten ayuda a causa de esta enfermedad.

“Te acompañamos en casa” es la campaña que lanzó Barcelona en conjunto con la Cruz Roja. Esta medida sirve para llevar alimentos a las viviendas de los socios veteranos del club, además de brindarles apoyo en otras tareas en plena pandemia mundial que se vive por el coronavirus.

Barcelona y su ayuda por el coronavirus

Son más de 9 mil socios del ‘Barza’ lo que superan los 80 años de edad y cualquiera de estos puede solicitar la ayuda, si lo cree conveniente, a través de los canales oficiales del club.

De esta manera, Barcelona se suma a la Roma en su ayuda de sus hinchas más veteranos en medio del coronavirus. Los italianos montaron también una campaña y en redes sociales compartieron videos sobre la entrega de alimentos y víveres a sus fanáticos más longevos.

Por otra parte, no hay fecha exacta aún para el retorno de las ligas en el Viejo Continente como LaLiga Santader y Premier League. Algunos clubes como el Leipzig y Bayern Munich han vuelto a los entrenamientos.

