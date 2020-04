Los casos positivos de COVID-19 en Estados Unidos sigue aumentando y te informamos EN VIVO y DIRECTO con todo el minuto a minuto de las noticias. Muchos peruanos viven en el país más golpeado por esta enfermedad y en Depor.com te mostramos el minuto a minuto de esta pandemia que hizo que el mundo se paralice. Al inicio del martes 7 de abril, el número de contagiados es mayor a los 375 mil, mientras que la cifra de muertes es de casi 12 mil personas. Además, se pudo conocer que el país norteamericano continúa superando récords de fallecimientos en solo 24 horas, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins.

Nada parece detener la propagación del coronavirus en Estados Unidos en los próximos días. La ciudad de Nueva York sobrepasa en casos al epicentro mundial del brote del COVID-19, Wuhan, China.

Se encienden las alarmas, mientras la población espera un mensaje de Donald Trump. En las últimas jornadas, EE.UU. se ha convertido en el primer país del mundo con más casos de COVID-19. El epicentro actual del brote de la epidemia se encuentra en el país de América del Norte.

Coronavirus en Estados Unidos, martes 7 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Estados Unidos | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, la cifra de contagios llega a los 378,289 y los fallecidos a 11,830. Mientras, las personas recuperadas se fijan en 20,003.

Coronavirus Estados Unidos | El presidente Donald Trump ha acusado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ser “chinocéntrica” por las recomendaciones que esta ha dado para enfrentar al virus.

Coronavirus Estados Unidos | El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID, por sus siglas en inglés), Anthony Fauci, en rueda de prensa el pasado lunes, afirmó que el país norteamericano podría jamás volver a su estado previo a la propagación del coronavirus, sobre todo porque aún no existe una vacuna o tratamientos efectivos.

Coronavirus Estados Unidos | El estado de Nueva York registró su mayor número de muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, 731, aunque la cantidad de hospitalizaciones parece estar estabilizándose, anunció el martes el gobernador Andrew Cuomo.

Coronavirus Estados Unidos | Un tripulante del buque hospital USNS Comfort enviado a Nueva York para colaborar en la lucha contra la pandemia ha dado positivo. Este se encontraba en aislamiento, dijo la armada en un comunicado. Añadió que esto no afectará la misión del buque hospital, de mil camas.

Coronavirus Estados Unidos | El centro de convenciones de Miami Beach se convertirá en un hospital de campaña ante la crisis del coronavirus y estará listo el 27 de abril. Según Telemundo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército analizó las instalaciones para ver la posibilidades de levantar un hospital de campaña.

Coronavirus Estados Unidos | Wall Street arrancó este martes con sus índices principales en verde y con ganancias del 3,43 % y más de 700 puntos en el Dow Jones de Industriales ante la perspectiva de que Estados Unidos puede estar acercándose al pico de COVID-19.

Coronavirus Estados Unidos | Un episodio del seriado judicial “All Rise” de la cadena CBS, dedicado al funcionamiento de la justicia en medio de la pandemia del COVID-19, será filmado a distancia y con los actores desde sus hogares, un hito para una producción estadounidense.

Coronavirus Estados Unidos | Se comenzó a tomar muestras de sangre en todo el país para determinar la verdadera cantidad de personas infectadas con el nuevo coronavirus, utilizando una prueba que funciona de forma retrospectiva, según los informes de diversos medios.

Coronavirus Estados Unidos | El país aún no supera a España y Italia con la cantidad de muertes por COVID-19. España y Italia cuentan con 13.341 y 16.523, respectivamente.

Coronavirus Estados Unidos | Al inicio del martes 7 de abril, el número de casos positivos de COVID-19 es 367.626 casos así como hay más de 10 mil muertes.

Coronavirus en Estados Unidos, lunes 6 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Estados Unidos | Un estudio hecho por la American Journal of Obstetrics & Gynecology dio a conocer que las mujeres embarazadas no son más susceptibles a presentar síntomas graves de coronavirus por su condición, tal y como sucede con el SARS y la gripe.

Coronavirus Estados Unidos | El gobernador de Los Ángeles, Eric Garcetti, dio a conocer que ya no hay restricciones para que los habitantes del estado puedan hacerse la prueba del coronavirus.

Coronavirus Estados Unidos | La economía estadounidense perdió 701.000 empleos en marzo, el peor reporte desde 2009.

Coronavirus Estados Unidos | El conductor de bus Jason Hargrove, de 50 años, murió de coronavirus. Como se recuerda, 11 días antes su nombre se hizo conocido por un video que lo mostraba exigiendo a los ciudadanos de Detroit (Estados Unidos) que tomen medidas para evitar más contagios.

Coronavirus Estados Unidos | Miley Cyrus y Cody Simpson entregan comida a personal médico.

Coronavirus Estados Unidos | Airbus ha decidido paralizar la producción de su planta en Alabama desde esta misma semana hasta el próximo 29 de abril, sumándose así a la detención temporal de algunas de fábricas en España, Francia, Reino Unido y Canadá.

Coronavirus Estados Unidos | El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, indicó que la marca producirá un millón de máscaras cada semana, destinadas a personal de salud. Estas cubren todo el rostro, como medida de protección ante el coronavirus. En un principio serán para Estados Unidos, pero se está coordinando para que puedan llegar a los lugares dónde más lo necesitan.

Coronavirus Estados Unidos | En imágenes a través de las redes sociales se ve que miles de litros de leche son arrojados a los desagües. Los representantes de la empresa de la familia de la Granja Lechera Boxler de Varysburg de Nueva York indicaron que los precios y la demanda del producto han bajado desde que se inició la enfermedad del COVID-19.

Coronavirus Estados Unidos | En el último reporte de la Johns Hopkins University se indica que hay en el territorio estadounidense hay 362,759 casos confirmados, 10,689 muertos y 18,999 ciudadanos que superaron la enfermedad.

Coronavirus Estados Unidos | La agencia de calificación de riesgo Moody’s advirtió de los posibles efectos negativos en la balanza fiscal de Estados Unidos como consecuencia de las medidas de estímulo del Gobierno federal para paliar el COVID-19 y aseguró que el déficit podría pasar del 4,6% del Producto Bruto Interno (PBI) a cerca de un 15%.

Coronavirus Estados Unidos | Las autoridades de la ciudad de Nueva York empiezan preparar planes de contingencia escalofriantes para el caso de que las muertes por el estallido de coronavirus superen la capacidad de las morgues: enterrar transitoriamente a los muertos en uno de los parques públicos de la ciudad.

Coronavirus Estados Unidos | Las pruebas caseras para detectar el COVID-19 han ganado popularidad, pero los reguladores en Estados Unidos advierten que aún es demasiado arriesgado. Las autoridades médicas han frenado a compañías que lanzaron rápidamente kits caseros hasta que puedan mostrar que sus productos son capaces detectar con precisión el virus.

Coronavirus Estados Unidos | Un extraño caso se reveló en Texas, estado que ya tiene más de 6,000 afectados y 127 muertos: una mujer que amenaza con infectar a los ciudadanos se encuentra en las calles y es buscada por la policía.

Coronavirus Estados Unidos | Los efectivos policiales de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, indagan el caso de la muerte a tiros de un hombre que organizó una fiesta de juegos en un inmueble de alquiler turístico, pese al aislamiento impuesto por el Estado. Además, la emitió en vivo mediante Facebook Live.

Coronavirus Estados Unidos | El gobernador de Nueva York anunció la ampliación de las medidas de confinamiento debido al coronavirus hasta el 29 de abril, aunque informó que la tasa de muertes alcanzó una meseta en los últimos dos días.

Coronavirus Estados Unidos | La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos alertó a la comunidad al deslizar la posibilidad de que el contagio del coronavirus no sólo se da con tos y estornudos, sino también al hablar y respirar.

Coronavirus Estados Unidos | Las proyecciones continúan causando alarma alrededor de toda la Unión Americana. De acuerdo a gráficas creadas por el Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, el pico en el país de las barras y las estrellas todavía tardará en llegar 10 días más (para el 16 de abril), fecha para la cual, se estima que el número de muertes ascienda a las 3,000 personas por día.

Coronavirus Estados Unidos | El consejero delegado de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, opinó en una carta a sus accionistas que la crisis de la COVID-19 desencadenará una “mala recesión combinada con algún tipo de estrés financiero similar al que se vio en la crisis financiera global de 2008”.

Coronavirus Estados Unidos | Reportes informan que un empleado de un hospital en Prescott, Arizona, fue arrestado por robarse suministros y equipo protector para el coronavirus. Se trata de un hombre de 49 años, cuyo equipo robado ya fue valuado en más de 1,700 dólares.

Coronavirus Estados Unidos | El director de salud pública de Estados Unidos advirtió el domingo que debido a la cantidad de muertes ocasionadas por el coronavirus, “esta será la semana más dura, la semana más triste, en la vida de la mayoría de los estadounidenses. Este será nuestro Pearl Harbor, nuestro 11 de septiembre, pero no quedará limitado a una sola región”.

Coronavirus Estados Unidos | Tigre da positivo a coronavirus en zoológico de Nueva York I Sería la primera infección conocida en un animal en los EE.UU. Se trata Coronavirus Estados Unidos | de Nadia, una tigresa malaya de cuatro años cuyos síntomas se hicieron visibles el último 27 de marzo.

Coronavirus en Estados Unidos

De acuerdo al mapeo mundial de coronavirus realizado por el hospital Johns Hopkins, el país cuenta con 336.830 mil casos de COVID-19, siendo el que mayor contagios tiene en el planeta en la actualidad.

El Gobierno de Donald Trump ha sido fiel a su política de mantener la economía ajena a esta pandemia, por lo que no ha tenido una respuesta a nivel país para frenar la propagación de la enfermedad. Si bien ha cerrado las fronteras a vuelos de Europa y China, son los gobernadores de cada Estados los que han tomado medidas más drásticas, especialmente, aquellos que tiene mayor número de casos, como en el caso de Nueva York, que bordea más 80 mil casos.

Un mensaje de agradecimiento para los trabajadores médicos se muestra en la puerta de una casa en Culver City, California. (Foto: AFP/Chris Delmas)

Coronavirus en Estados Unidos: estimados en la Casa Blanca

Ante el incremento exorbitantes de casos confirmados por coronavirus en Estados Unidos, los científicos convocados por la Casa Blanca estimarían que de continuar la propagación del virus se podría llegar a las 200 mil muertes, en el peor de los escenarios.

Así lo precisó el epidemiólogo del equipo a cargo de contener la pandemia del COVID-19 en EE.UU., Anthony Fauci, quien añadió que ese sería una de las peores situaciones, pues va a depender de diversos factores para conocer hasta qué punto se puede llegar a cumplir ese estimado. "Viendo lo que tenemos ahora, yo diría entre 100.000 y 200.000 casos, pero no quiero atenerme a ese estimado. Perdón, me refería a muertes”, dijo Anthony Fauci en diálogo con CNN. Si bien, de acuerdo a su experiencia, manifestó que ve poco probable que se cumpla el peor escenario, pues “casi con seguridad está fuera del cuadro. No es imposible, pero muy improbable”.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratutita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la Covid-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la Covid-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.