En medio de los rumores que lo colocan en el Real Madrid , Thibaut Courtois no se ha entrenado este martes, por segundo día consecutivo, con el Chelsea cuando tenía que presentarse a la pretemporada el lunes que ha pasado.



Tras su participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018, el belga tenía permiso del club para integrarse más tarde a la pretemporada, pero hasta brilla por su ausencia, cosa que no ha hecho Eden Hazard, otro jugador que también suena fuerte para Real Madrid.



El belga, al que le queda un año de contrato con el conjunto del suroeste de Londres, busca recalar en el Real Madrid y regresar a la capital española -jugó en las filas del Atlético-, fue visto y reconocido el lunes en una tienda por Tenerife.



Thibaut Courtois, nombrado mejor portero del último Mundial, llegó al Chelsea en 2011 procedente del Genk y jugó durante tres temporadas en calidad de cedido en el Atlético de Madrid. Con los 'Blues' ha disputado 154 encuentros, en los que ha recibido 152 goles.



El Chelsea ha asegurado que no dejará marchar al cancerbero hasta que encuentre un sustituto de garantías antes de que eche el cierre el mercado de traspasos en Inglaterra, este próximo jueves.