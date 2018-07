Es uno de los que está en el bolo del Real Madrid desde hace varias temporadas y tras el buen Mundial Rusia 2018 que viene jugando, la posibilidad de que se vista de blanco la próxima temporada aumenta. De hecho, él mismo así lo deja entrever. Thibaut Courtois habló tras su clasificación con Bélgica a los cuartos de final del Mundial sobre su valoración de llegar al Bernabéu.

"No voy a hablar de eso ahora. Lo único que he dicho siempre es que después del Mundial miro todo. Lo único es que lo más importante son mis hijos y tomaré la decisión que mejor me conviene a mí para todo", dijo el guardameta belga al ser consultado sobre si jugará en el Madrid la próxima temporada.



Courtois , eso sí, recalcó que lo más importante son sus hijos, que viven en Madrid, y a quienes desea ver más seguido, por lo que algo hará.



"También me encanta vivir en Londres. Las dos ciudades son grandes. La única diferencia es que en Madrid están mis hijos, que han visto el partido y ven a su papá y me gustaría que estuvieran cerca. Esto no significa que diga que voy a volver, pero para mí son muy importantes mis hijos y algo haré para verles más", sentenció.



Thibaut Courtois se encuentra con su selección en Rusia, donde este lunes logró meterse a los cuartos de final del Mundial tras vencer en un partidazo a Japón por 3 a 2. En la siguiente instancia se medirá ante la Brasil de Neymar.