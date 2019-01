¿Te vas a fin de temporada? Coutinho sorprende con palabras sobre su futuro en Barcelona

Philippe Coutinho fue una de las figuras de la goleada 6-1 del Barcelona ante Sevilla el último miércoles por la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey 2019. El brasilero, con dos goles, ayudó en la victoria culé luego del 2-0 en contra en la ida del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para Philippe Coutinho en Barcelona. En los últimos cotejos bajó su nivel y fue criticado por la prensa catalana. Tras anotar al cuadro sevillista, habló de su futuro y sorprendió con sus palabras.

"La verdad que en el futuro nunca se sabe, pero lo que solo pienso ahora es en trabajar", fue lo que dijo Coutinho al ser consultado por Bein Sports respecto a su continuidad en el 'Barza' para la próxima temporada.

Asimismo, apuntó que "lo he intentado en todos los partidos y no me ha salido". También, le agradeció a Lionel Messi, quien le cedió el tiro desde los doce pasos para abrir el marcador frente al Sevilla.

En lo que va de temporada de LaLiga Santander 2018-19, Philippe Coutinho lleva 1201 minutos jugados con Barcelona. Es seguido por PSG, pero el ex Liverpool la tiene clara respecto a triunfar en el club catalán.