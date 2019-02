Se cansaron de esperarlo: el Barcelona ya no descarta escuchar ofertas por Coutinho

Hace solo una semana la posibilidad era inviable por donde se le mirara. Pero el pobre rendimiento que tuvo ante el Real Madrid el último miércoles fue la gota que rebalsó el vaso en el desempeño del futbolista más caro en la historia del Barcelona : Philippe Coutinho , por quien el cuadro culé ha cambiado su posición y ahora sí está dispuesto a escuchar ofertas por él.



A Coutinho no se le puede exigir menos de lo que costó un fichaje de 155 millones de euros, pero desde hace varias semanas, el rendimiento del mediocampista no mejora y está muy lejos de ser ese jugador determinante que fue en el Liverpool y en sus primeros meses en Can Barza.



Y para males del brasileño, su 'bajón' ha coincidido con la notable mejora de Dembélé. Sin embargo, el francés cayó lesionado y todo hacía suponer que Coutinho 'aprovecharía' ello para retomar su lugar, pero todo lo contrario: fue cambiado a falta de media hora del clásico en el Camp Nou por Copa del Rey.

La directiva del Barcelona parece que ya se cansó de esperar y ahora valora escuchar las ofertas que puedan llegar por el futbolista de cara al próximo mercado de pases.



Además, el Barza necesita hacer caja tras el fichaje de De Jong, y saben que Coutinho no saldría por poco, lo cual le ayudaría a la institución a tener las cuentas en azul.



Se habla del Chelsea, PSG e incluso el Manchester United como los clubes que más interés han mostrado por el brasileño, que saldría al mejor postor, pues claro, una ficha como la suya no debería estar por debajo de lo que pagó el Barcelona: 15 'kilos'. ¿Alguien da más?