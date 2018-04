¡Detallazo! Lionel Messi mostró una vez más que no solo la rompe dentro del campo de juego. El delantero del Barcelona saludó por su cumpleaños a un joven hincha que responde al nombre de Lautaro Almenar, un niño de apenas 12 años que sufre de parálisis cerebral.



Su escuela empezó con el hashtag #SaludoDeMessi y difundió videos a través de Internet para que Lionel Messi pudiera ver las intenciones de los compañeros del niño.



Los padres de Lautaro llegaron a ser entrevistados en televisión por la campaña, y explicaron que tampoco querían molestar al futbolista.



"Él no quiere viajar y nosotros tampoco queremos pasajes para ir a visitarlo. Con un saludo a través de las redes, o por WhatsApp, el sueño de mi hijo está cumplido y tocaría el cielo con las manos", explicaron.



La periodista Sofía Giménez ayudó a viralizar el mensaje y Nico Vázquez, íntimo amigo de Leo, consiguió que el jugador hiciera el emotivo vídeo.



Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)

La respuesta de Messi

Amigos y familiares de Lautaro continuaron con la campaña a través de las redes sociales para que la petición del niño llegara al astro argentino, quien no dudó un segundo en cumplir el deseo del pequeño Lautaro y le mandó el siguiente mensaje:



"Hola, Lauty. Me llegaron los videos y los mensajes. Me emocionó mucho verte a vos y a tus compañeritos. Por eso quería mandarte este saludo, y desearte lo mejor. Espero que andes bien y que algún día tengamos la oportunidad de conocernos personalmente. Te mando un saludo a vos y a toda la gente que está ahí"