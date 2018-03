Cristiano Ronaldo, la historia de un problema con Hacienda de España

Cristiano Ronaldo , internacional portugués del Real Madrid, mostró este lunes su pesar por el caudal de informaciones que exaltan su litigio con Hacienda y que según él, nublan su gran momento deportivo, después de firmar el domingo tres goles ante el Girona en la Liga, sumar ya 22 tantos y aspirar a alcanzar el Pichichi que lidera Leo Messi, con 25 goles.



Cristiano afirma en su Instagram que no intenten estropear "el bonito momento" que está viviendo. Según él, "la vida es buena", en una jornada donde según pudo saber Efe en fuentes relacionadas con el conflicto, Hacienda reafirma la vía penal por supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros en relación a sus derechos de imagen.



El diario El Mundo ha publicado este lunes que Cristiano Ronaldo ha ofrecido un cheque en blanco a la Agencia Tributaria siempre y cuando Hacienda abandonase la vía penal y retirase su petición de prisión para él. Según el periódico, a través de fuentes próximas a las conversaciones, que han tenido lugar durante las últimas semanas, Ronaldo y sus asesores consideran que siempre tuvo voluntad de pagar, como demuestra la regularización voluntaria de 2014. Y que, por lo tanto, este asunto no debería sustanciarse en un juzgado de instrucción sino que debería abordarse como una mera cuestión de "interpretación de la norma" por la vía administrativa.



Por su parte, desde el despacho de abogados Choclán Montalvo, uno de los prestigiosos Estudios Jurídicos de asesoramiento y defensa penal en el área de los delitos socioeconómicos, procesal, tributario y amparo constitucional, y que llevan los asuntos de Cristiano Ronaldo en la actualidad no confirmaron la negociación de su defendido con Hacienda.



Entretanto, el pasado 3 de agosto, Cristiano Ronaldo, bajo la asesoría entonces del despacho Baker&McKenzie, compareció en el Juzgado en Pozuelo de Alarcón con la siguiente declaración:



"Yo tributé siempre, siempre. En Inglaterra y en España. Y siempre tributaré. Como usted sabe, yo no puedo ocultar nada, sería ridículo por mi parte. Soy como un libro abierto. No hay nada más que entrar en Google y de Cristiano sale todo. Por ejemplo, en la revista Forbes sale todo lo que gano".



Es un extracto del contenido de la declaración de Cristiano Ronaldo el pasado 31 de julio que duró 1 hora y 25 minutos en el Juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) al que tuvo acceso EFE.



Vestido con traje negro, camisa blanca por fuera, sin corbata, con estilo veraniego, el delantero internacional portugués respondió las cuestiones ante la Juez Mónica Gómez Ferrer, la fiscal, el abogado del Estado y los abogados del despacho Baker&McKenzie -José María Alonso y Jesús Santos- en un Juzgado al que acudió como investigado por un supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros.



"Yo pagué todo en 2014. Yo no entiendo mucho de esto; tengo hasta sexto año de escolaridad y lo único que se es jugar bien al fútbol. Y si mis asesores me dicen 'Cris no hay problema', pues les creo", afirmó Cristiano en una de sus intervenciones.



Cristiano defendió con determinación a su agente Jorge Mendes, reiteró una y otra vez su defensa como argumento -"Yo pago, quiero ser honesto y pago siempre"- y explicó en diversas ocasiones que sus conocimientos fiscales son "básicos". "Me fío de mis asesores, que son los mejores. Les pago bien para que hagan bien mis cosas y lo dejo todo en sus manos"



Fuente: EFE