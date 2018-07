Tiene 33 años, 5 Balones de Oro y acaba de conseguir su quinto título de la Champions League: la superestrella Cristiano Ronaldo sacudió el planeta fútbol este martes al fichar por la Juventus de Turín por su deseo de empezar "un nuevo ciclo" en Italia.



"He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo. Me voy pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu los seguiré sintiendo siempre como algo mío, esté donde esté", señaló el astro portugués en una carta publicada en la página de internet del Real Madrid .



Con el prestigio y el cariño de la afición que le granjearon todos sus goles y sus títulos, Cristiano Ronaldo podría haber optado por vivir los últimos años de su carrera en Madrid, donde es el 'rey' de la ciudad con cuatro Balones de Oro y cuatro 'Champions' durante su etapa con la camiseta blanca, desde su llegada a la capital española en 2009.



Pero eso iría en contra de su personalidad de trabajador infatigable y de hombre ambicioso hasta el límite. "He pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan", prosigue Cristiano Ronaldo en su misiva.

