Al inicios de la temporada 2016-17, luego del título de la Selección de Portugal en la Eurocopa la prensa española sostuvo que Cristiano Ronaldo tenía la firme intención de irse del Real Madrid . Todo por su problema financiero con Hacienda y por el supuesto poco apoyo de parte del presidente Florentino Pérez.

El tema de su continuidad en Real Madrid fue lo que conversaron este martes Cristiano Ronaldo y Josep Pedrerol, presentador del programa El Chiringuito . El atacante luso fue tajante respecto a su futuro en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Mi futuro es el sábado ganar (ante Liverpool por la final de Champions League) y entrar en la historia. El futuro es el presente y el presente es ahora (...)", fue lo que dijo Cristiano . Asimismo, le recordaron cuando mencionó que se iba a retirar en el Madrid con 41 años. "¿Yo he dicho eso? Bueno, faltan mucho porque tengo 23 de edad biológica", añadió entre risas.

Por su parte, sostuvo que no depende de él seguir jugando con el cuadro merengue. "Cómo me voy a quejar. Contento. Hay cosas que no dependen de mí. En casa dependen de mí, pero en el club no", dijo.

De otro lado, Cristiano Ronaldo será titular ante los los 'reds' para definir al campeón europeo de la temporada. En Zidane está la duda sobre si alinear a la 'BBC' (con Bale) o poner a Isco Alarcón desde el inicio.