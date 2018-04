Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo el último martes en Champions League, cuando anotó por primera vez en su carrera un tanto de 'chalaca'. El portugués lo había intentado en diversas oportunidad, pero como dicen "la perseverancia premia" y ante Juventus lo logró.

Sin embargo, hay algunos retos que Cristiano no ha podido lograr como jugador, por ejemplo, ganar la Copa del Mundo. Portugal no es una selección que pueda tentar un trofeo mundial. Los lusos ganaron una Eurocopa y parece que con 'CR7' no logaría otro trofeo de talla internacional. Los favoritos son otros.

Otro reto es el del Balón de Oro y la Bota de Oro. Lionel Messi, su alter ego, tiene en su poder 5 Balones y 4 Botas, la misma cantidad que Cristiano. Esa es una deuda pendiente que podría ser definida finales de este año.