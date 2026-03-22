Este domingo 22 de marzo, el fútbol español vivirá una nueva edición del Derbi madrileño, que tendrá cara a cara al Real Madrid vs. Atlético de Madrid. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y aquí te dejaré con el resultado minuto a minuto de este enfrentamiento . Los merengues van por un triunfo en casa que les permita seguir de cerca al líder, Barcelona, mientras que los colchoneros necesitan de la victoria para recuperar el tercer lugar del campeonato español.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la fecha 29 de LaLiga 2025-26. (Diseño: Depor)

¿Cuánto va el partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO?

Aquí te dejaré con el marcador del partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO, para que sepas cuánto va el juego que se disputa desde el Estadio Santiago Bernabéu. Este Derbi es válido por la Fecha 29 de LaLiga de España, donde los merengues necesitan de un triunfo para no alejarse del líder Barcelona. Revisa todos los detalles.

Equipo Cuánto va Equipo Real Madrid Atlético de Madrid

El DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este sábado, víspera de un “ilusionante” derbi ante el Atlético de Madrid, que su estrella Kylian Mbappé está “al 100%, como demostró en Mánchester” ante el City en Champions.

El domingo (20H00 GMT) en el choque que cerrará la 29ª fecha de LaLiga, el conjunto blanco y el equipo colchonero protagonizarán un derbi de la capital de España entre el segundo y el cuarto de la tabla, clasificados ambos esta semana a cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. Sabemos que es un partido muy importante para nosotros por lo que suponen estos tres puntos, por la afición, por el gran ambiente que estamos viviendo en el estadio estos últimos partidos y por la ilusión que se ha creado”, afirmó Arbeloa.

“Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, como espectador y seguro que también como entrenador”, añadió el entrenador española, que vivirá su primer derbi en el banquillo, pero ya sabe lo que es enfrentarse al Atlético como jugador del Real Madrid. (Texto: AFP)