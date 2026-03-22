El Santiago Bernabéu se prepara para recibir una edición explosiva del derbi madrileño este domingo 22 de marzo en punto de las 9:00 p. m. horario peninsular / 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT . Si buscas cómo ver Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo, la mejor opción para los fanáticos en Estados Unidos es sintonizar ESPN Deportes EN VIVO. El equipo merengue, ahora bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, llega con la moral en alto tras eliminar al Manchester City en la UEFA Champions League. Sin embargo, en LaLiga no tienen margen de error, ya que necesitan sumar de a tres para no perderle el rastro al FC Barcelona, que lidera la tabla con una ventaja de cuatro puntos.

La urgencia del Real Madrid es máxima tras un mes de marzo complicado, marcado por derrotas consecutivas ante Osasuna y Getafe que pusieron en duda su regularidad. Este derbi no solo representa la lucha por la capital, sino también una oportunidad de oro para cobrar venganza por la dolorosa derrota 5-2 sufrida ante los “Colchoneros” en septiembre pasado. Con el Barcelona jugando horas antes, los blancos podrían saltar al campo con una presión añadida si los culés logran la victoria. Cada jugada será decisiva para mantener vivas las esperanzas de remontar en la clasificación general este 2026.

Por otro lado, el Atlético de Madrid llega en una posición de relativa comodidad en la tabla, con un puesto en el Top 4 prácticamente asegurado. Los dirigidos por el “Cholo” Simeone tienen su mirada puesta en metas grandes, tras clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones y asegurar su lugar en la final de la Copa del Rey. Aunque los rojiblancos podrían estar rotando piezas para priorizar los torneos de eliminación directa, un derbi contra el eterno rival nunca se toma a la ligera. La intensidad física y táctica que proponen los visitantes será la prueba de fuego definitiva para el planteamiento de Arbeloa.

El destino de La Liga 2026 podría dar un giro inesperado tras los 90 minutos de este emocionante choque capitalino. ¿Logrará el Real Madrid redimirse ante su afición o volverá el Atlético a imponer condiciones como lo hizo en el Metropolitano? La moneda está en el aire y la respuesta la tendrás solo al término de este partidazo de pronóstico reservado.

¡Derbi madrileño hoy! Entérate a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo para EE. UU., México y España. Sigue el partidazo de LaLiga 2026 por canales de TV y plataformas online. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

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El partido Real Madrid - Atlético Madrid apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Depor)

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