El Real Madrid y el Atlético Madrid protagonizan este domingo 22 de marzo uno de los partidos más esperados de la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025/26 . El derbi madrileño se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 21:00 horas (España), en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por el título, con la intensidad y rivalidad que caracteriza a este clásico de la capital.

El conjunto blanco llega con gran confianza tras sus últimos resultados positivos, mientras que el Atlético buscará dar el golpe en campo rival y recortar distancias en la tabla en un partido que promete emociones de principio a fin. Con millones de aficionados atentos en toda Latinoamérica, el encuentro genera gran expectativa también en territorio mexicano, donde quienes deseen seguir el derbi en vivo podrán hacerlo a través de Sky Sports y su plataforma Sky Plus.

⚔️ ¡Preparando el derbi contra el Atlético! pic.twitter.com/OoZHZfuDMu — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2026

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el derbi madrileño Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga a través de la señal de SKY Sports . Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

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