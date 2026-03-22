Ha llegado la hora de conocer quién es el mejor equipo de la ciudad. Este domingo 22 de marzo, Real Madrid recibe al Atlético Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, por la Jornada 29 de LaLiga de España 2026, un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos equipos con gran presente en competiciones domésticas e internacionales. A continuación, revisa cuál es la hora de inicio del partido, en qué canales de TV transmiten y dónde podrás ver el minuto a minuto de este Real Madrid vs. Atlético Madrid .

Luego de algunos tropiezos y con la ausencia en varias jornadas de Kylian Mbappé, el Real Madrid se ubica en el segundo lugar del campeonato con 66 unidades, a 4 del Barcelona y no pueden tener más caídas si aún quieren llegar al próximo clásico con chances de alcanzar la punta. El francés ya está de regreso para ser pieza clave en el ataque, pero en el arco tienen la baja de Thibaut Courtois, quien se perderá 6 semanas y no podrá estar presenta, además, para los cuartos de final ante Bayern Múnich en la Champions League.

Por su parte, Atlético Madrid con el Cholo Simeone han encontrado un nuevo rumbo, especialmente con la llegada de Ademola Lookman en el ataque. Los colchoneros ya están en la final de la Copa del Rey 2026, en los cuartos de final de Champions League donde enfrentarán al Barcelona y necesitan de un triunfo para afianzarse en la tercera posición de LaLiga, en la lucha que tienen jornada a jornada con el Villarreal.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético de Madrid? Dónde ver en TV

La transmisión del juego de Real Madrid vs. Atlético Madrid estará a cargo de Movistar LaLiga o Movistar Plus+ en España, además de Movistar LaLiga TV Bar en centros autorizados que cuenten con este canal.

Si vives en México, la transmisión irá únicamente por Sky Sports HD o Sky Plus+ en streaming online.

Desde Latinoamérica y Estados Unidos, mira el juego de Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO vía ESPN, ESPN Select o Disney Plus Premium en streaming online. Estas son todas las opciones oficiales que tienes para ver el juego.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid iniciará a partir de las 9:00 p.m. hora España, 2:00 p.m. hora Ciudad de México o 4:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Aquí te dejo con más horarios para seguir el juego desde el inicio.

Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Guatemala: 2:00 p.m.

2:00 p.m. El Salvador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Nicaragua: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Guatemala: 2:00 p.m.

2:00 p.m. República Dominicana: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

Real Madrid y Atlético Madrid se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

Real Madrid vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni; Valverde, Pitarch; Güler; Mbappé, Vinícius.

Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni; Valverde, Pitarch; Güler; Mbappé, Vinícius. Atlético Madrid: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Sorloth, Julián Álvarez.