No es un secreto a voces decir que Ousmane Dembélé no la pasa nada bien con la camiseta del Barcelona. Como se recuerda, la prensa española ha reportado sus tardanzas a los entrenamientos, las cuales no han gustado para nada al técnico Ernesto Valverde. Es más, el DT lo sacó de la lista del último partido ante Betis por LaLiga Santander.

La paciencia por Ousmane Dembélé en Barcelona está al límite y este jueves el diario L'Equipe avanza que incluso los principales jugadores del club consideran que el extremo francés, ex Borussia Dortmund, no cambiará sus actitudes.

"Se menciona a Luis Suárez, quien se habría volcado con el galo en un principio, pero que con el paso de las semanas habría tirado la toalla por Dembélé", es lo que apunta el citado medio. El crédito se le acaba cada vez más.

Incluso en su portada impresa de este día, el citado medio pone una foto del jugador con la cita "en danger" (en peligro). ¿Será que esta será su última temporada con la piel azulgrana?

Por otra parte, Ousmane Dembélé será parte del duelo de este viernes entre la Selección de Francia y el combinado holandés por la quinta jornada de la UEFA Nations League.