No encuentra respuesta a la actitud de una de sus figuras. El entrenador del Barcelona , Ernesto Valverde, aseguró que el club azulgrana "intentará resolver desde el punto de vista interno" el caso Ousmane Dembélé , después de que el delantero francés llegara dos horas tarde al entrenamiento del último domingo.



"Hay que ayudar al jugador. Ousmane (Dembélé) tiene mucho talento, intentaremos ayudarle y nada más", dijo Ernesto Valverde, quien reiteró que el caso del atacante se circunscribe a una cuestión "de orden interno" y que Barcelona lo intentará resolver en ese plano.



Asimismo, apuntó que quizás pueda ser un tema de carácter. "A veces no me lo explico. Es un jugador joven y queremos sacar lo mejor de él, porque cuando está bien y motivado, nos puede dar mucho a nosotros y a cualquier equipo", dijo respecto al presente de Dembélé.

Con vistas al encuentro de este martes, Valverde admitió que hará "algún cambio" toda vez que el Barça ya está clasificado y como primero de grupo. "Le daré algún respiro a alguno de los jugadores", afirmó.



Pero aún concretó más en el caso de Luis Suárez: "No entra en mis planes para mañana, porque después de haber estado reservándole, no le voy a hacer jugador dos partidos en tres días. Seguro que no va a jugar", añadió el DT.

(Con información de EFE)