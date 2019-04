¿Le puso la cruz? La postura de Simeone sobre el 'caso Diego Costa' en el Atlético de Madrid

El técnico del Atlético de Madrid , Diego Simeone , salió en respaldo de Diego Costa luego que el delantero hispano-brasileño habría declinado entrenarse con sus compañeros. El 'Cholo' aseguró que la ausencia del jugador el jueves fue una situación interna que ya resolvieron, sin dar más detalles adicionales.



“En la familia, cuando suceden estas situaciones, no se las vas contando a la gente de la calle que no conoces" , indicó Simeone. Según medios españoles, el exdelantero de Chelsea no quiso entrenar por estar enojado ante la falta de apoyo del clubes tras ser suspendido ocho partidos por insultar a un árbitro en la derrota 2-0 que sufrieron ante el Barcelona el 6 de abril.



Recordemos que Costa no podrá jugar en lo que resta de la temporada de LaLiga Santander debido al castigo. Simeone señaló que está convencido que Costa, en una temporada en la que ha estado por debajo de su mejor forma al sufrir con las lesiones, responderá con más motivación para la próxima campaña.



“No tuvo una buena temporada por las lesiones que le acompañaron y que no le permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista, y más con sus características, necesita” , afirmó Simeone. “No tengo ninguna duda de que la temporada que viene, con toda la rebeldía que tiene, lo hará muy bien”.



El Atlético marcha nueve puntos detrás del líder Barcelona a falta de seis fechas. Los 'Colchoneros' visitarán a Eibar este sábado, día en el que el Barcelona recibirá a la Real Sociedad en el mítico escenario del Camp Nou.



► ¡Allá voy! Los dos gigantes que quieren a Cristiano Ronaldo por si no termina su contrato en la Juventus



► "Están cansados del método Guardiola": Manchester City y los siete u ocho jugadores que pedirán salir este año [VIDEO]



► "Su fichaje está al caer": Real Madrid vence en la puja por Luka Jovic y alista los millones para su compra



► No le importaría ser suplente de Luis Suárez: la figura de LaLiga que se ofrece al Barcelona para 2019-20