El Barcelona aún continúa con la renovación de su plantel. El sector ofensivo lo tiene prácticamente listo, pero en defensa aún están pendientes las salidas de algunos jugadores y la incorporación de más de un fichaje. Así las cosas, la directiva catalana ya ha puesto sus ojos en el lateral derecho Diogo Dalot, quien actualmente milita en el Manchester United, pero ha surgido competencia para los ‘culés’: nada más ni nada menos que el Real Madrid.

Se sabe que el luso no ha renovado con los ‘Red Devils’ su contrato que finaliza en junio de 2023. En el ‘ManU’ ya tienen pensado ofrecer la extensión del vínculo; sin embargo, los representantes del jugador están escuchando diversas propuestas. Una de ellas es las del club azulgrana, que ofrecería no solo un jugoso sueldo, sino también la posibilidad de que el defensor se haga con el titularato apenes arribe a la Ciudad Condal.

Pero los ‘culés’ no serían los únicos en LaLiga Satander que están tras los pasos del futbolista de 23 años. En los últimos días ha crecido el interés de Real Madrid por contar con sus servicios. Así lo ha indicado este fin de semana el diario inglés Mirror. En un principio la ‘Casa Blanca’ tenía pensado fichar a Joao Cancelo; sin embargo, el Manchester City lo ha declarado intransferible, por lo que Dalot se ha convertido en la alternativa idónea.

Tanto la directiva ‘merengue’ como catalana pondría sobre la mesa montos similares para concretar el fichaje, por lo que solo quedaría pendiente la decisión del jugador. Es el equipo de Carlo Ancelotti el que tiene un mejor presente deportivo, pero nada está dicho. Vale recordar el caso de Neymar hace algunos años, cuando la ‘Casa Blanca’ ofreció una gran cantidad de dinero, pero el brasileño escogió jugar en el Camp Nou.

Diogo Dalot, nacido en marzo de 1999, debutó de manera profesional con el Porto de su país en la temporada 2017-2018. Tras jugar algunos partidos con la escuadra portuguesa, fue fichado por el Manchester United en junio de 2018, pero no gozó de la confianza de sus entrenadores. Para el curso 2020-2021 fue prestado al AC Milan, donde disputó 22 partidos ligueros, consolidándose como uno de los futbolistas jóvenes más destacados de la Serie A.

Tras su periplo por el fútbol italiano, regresó a Manchester, donde por fin pudo tener las oportunidades que esperaba. En el presente curso ha disputado nueve partidos con la camiseta roja, todos ellos como titular.





Juventus también quiere a Diogo Dalot

Según ha señalado ‘Daily Mail’, Juventus también se ha mostrado interesado en el futbolista, quien podría arribar a Turin para ser competencia de jugadores como el colombiano Juan Guillermo Cuadrado o el brasileño Alex Sandro.

En estos momentos Diogo Dalot no tiene claro su futuro. Sin embargo, todo hace indicar que no continuará en el Mánchester United, donde no se muestra cómodo por los malos resultados a lo largo de la campaña.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





Tras la llegada de Marcos López al Feyenoord de los Países Bajos, te mostramos la lista de peruanos que han militado en el Eredivisie.