Aston Villa está pasando por su peor momento en la temporada y fecha a fecha no deja de coquetear con instalarse en los puestos de descenso en la Premier League. Luego de la destitución de Steven Gerrard, desde la interna del club solo quieren traer a alguien que sea capaz de sacarlos de ese hoyo adonde parecen condenados a caer, y tras evaluar varios nombres, uno estaría por encima del resto: Mauricio Pochettino.

La relación entre los ‘Villanos’ y Gerrard se desgastó muy rápido, pues tras haber llegado a mediados del curso 2021-22 y haber cosechado algunos buenos resultados, el mal inicio en la presente campaña terminó por condenar su continuidad. Así, pues, el extécnico del París Saint Germain apareció a lo lejos como una posible solución.

Según informa el diario ‘Telegraph’, los dirigentes tuvieron un primer contacto con Thomas Tuchel, entrenador que hace poco también fue despedido del Chelsea por malos números. No obstante, el alemán decidió no escuchar alguna propuesta y desechó la opción de volver a dirigir en la Premier League esta temporada.

Steven Gerrard fue despedido del Aston Villa por malos resultados. (Foto: AP)

Así, pues, Mauricio Pochettino fue la segunda opción y Aston Villa ya estaría trabajando en una jugosa propuesta para convencerlo. En cuanto a su salario, según el citado medio británico, los ‘Villanos’ le propondrían al argentino ganar diez millones de euros al año.

Asimismo, en cuanto al presupuesto para fichajes, el rosarino contaría con cien millones de euros para invertirlos en el próximo mercado invernal. ‘Telegraph’ añade que, de momento, Pochettino estaría “esperando una mejor propuesta” para recién dar el “sí”.

Si finalmente el ‘Sheriff’ no acepta la opción de entrenar al Aston Villa, estos irían por Rubén Amorín. El actual técnico del Sporting de Lisboa no tendría una cláusula de rescisión elevada, por lo que no habría algún impedimento para negociar con él. De momento, Aaaron Danks seguirá como técnico interino hasta que encuentren una rápida solución y convenzan a un entrenador de sacarlos de este mal presente.





