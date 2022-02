Solo en DIRECTV, Barcelona vs. Valencia EN VIVO: chocan por LaLiga Santander

Desde el estadio Mestalla, Barcelona y Valencia juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la fecha 25 de LaLiga Santander 2022. El partido, que no tendrá a Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Clément Lenglet, Ansu Fati, Memphis Depay, Alejandro Balde y Ronald Araújo por lesión, arrancará a las 10:15 de la mañana (hora peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DIRECTV y Sky Sports para América Latina y México, mientras que Movistar Partidazo será la señal encargada para España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

El Valencia buscará dar la sorpresa este domingo en su casa y dar un golpe de efecto en forma de triunfo ante el Barcelona que le permita reengancharse a la lucha por los puestos de Europa, ante un rival que quiere continuar con su recuperación y no quedarse fuera de la zona de la Liga de Campeones.

Barcelona vs. Valencia: horarios en el mundo

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Colombia – 10:15 a.m.

Ecuador – 10:15 a.m.

Venezuela – 11:15 a.m.

Bolivia – 11:15 a.m.

Argentina – 12:15 p.m.

Chile –12:15 p.m.

Paraguay – 12:15 p.m.

Uruguay – 12:15 p.m.

Brasil – 12:15 p.m.

España – 4:15 p.m.

Será un partido interesante dado que se dará el primer regreso de Ferran Torres al que fue su estadio y el primer enfrentamiento Ilaix Moriba con el club catalán desde que fue traspasado este verano.

El Valencia necesita la victoria ante un rival de prestigio como el equipo catalán, que reforzaría esas sensaciones positivas de finales del 2021. Además, cortaría la mala racha liguera y le permitiría afrontar un tramo más sencillo del calendario desde una posición algo más cómoda y con algo más de margen de maniobra.

El Barça visita al Valencia con la necesidad de empezar a convertir el buen juego en resultados positivos de forma constante si quiere lograr el gran objetivo para lo que le queda de curso, clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones.

Los de Xavi Hernández volvieron a mostrar una buena imagen el jueves ante el Nápoles (1-1) en el estreno en la Liga Europa, pero ésta no se vio transformada en un triunfo que le permita tener ventaja de cara al partido de vuelta. El Barça falló otra vez innumerables ocasiones ante la portería contraria, sobre todo un Ferran Torres que acabó llorando por la frustración.

A falta de que Xavi Hernández lo confirme con la convocatoria que dará este sábado por la tarde, la gran novedad para el Barça será el regreso de Ronald Araujo tras recuperarse de la sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió ante el Espanyol.

Gerard Piqué está sancionado a causa de la expulsión en el derbi barcelonés y Clément Lenglet y Samuel Umtiti siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Las otras bajas en la convocatoria serán Sergi Roberto, Ansu Fati y Memphis Depay, también por lesión, y la de Dani Alves por sanción.

Barcelona vs. Valencia: canales de TV y Online

México - Blue to Go Video Everywhere

Perú - DirecTv Sports

Colombia – DirecTv Sports

Ecuador – DirecTv Sports

Venezuela – DirecTv Sports

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – DirecTv Sports

Chile –DirecTv Sports

Paraguay – DirecTv Sports

Uruguay – DirecTv Sports

Brasil – Star+

España – Movistar LaLiga, Movistar+

Barcelona vs. Valencia: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Sergio Busquets, Nico González, Pedri; Adama, Gavi, Ferran Torres

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayà; Soler, Guillamón, Moriba, Bryan Gil; Hugo Duro, Guedes.





