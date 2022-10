Barcelona vs. Villarreal se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE en el partido de la décima jornada de LaLiga Santander, este jueves 20 de octubre del 2022 desde la 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Spotify Camp Nou. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de DIRECTV Sports y DIRECTV GO. Los culés no pueden perder el paso al Real Madrid.

Los azulgranas están atravesando por uno de los momentos más complejos de la campaña. Bajo el mando de Xavi, el equipo catalán solo ganó uno de sus últimos cuatro juegos. El fin de semana perdió el clásico anteel Madrid. En Champions League cayó y empató con Inter para quedar al borde de la Europa League.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Villarreal por LaLiga Santander?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

En ese sentido, Barcelona tiene la obligación de ganar para no alejarse de la cima del campeonato. La buena noticia para Xavi es la recuperación de Jules Koundé y la vuelta de Héctor Bellerín. Asimismo, el DT dejaría entre los suplentes a Sergio Busquets para dar espacio a Gavi y adelante iría Ansu Fati.

De su lado, Villarreal tiene el deseo de repetir la última visita al estadio catalán: victoria por 0-2 en mayo pasado. No obstante, el técnico Unai Emery afronta un escenario complicado por las bajas. Juan Foyth, Gerard Moreno y Francis Coquelin están fuera del choque y, encima, Étienne Capoue, Kiko Femenia y Gio Lo Celso serán esperados hasta el final.

Canales de TV del partido de Barcelona vs. Villarreal

Para ver el partido entre Barcelona y Villarreal de LaLiga Santander, hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España, puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica, puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía DirecTV Sports.

¿Dónde ver online el partido Barcelona vs. Villarreal por LaLiga Santander?

Para ver la transmisión del partido entre Barcelona y Villarreal, puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en México puedes seguir este partidazo por la señal online de Blue To Go Video Everywhere. Si estás en Sudamérica podrás verlo en DIRECTV Sports y DIRECTV GO.

Barcelona vs. Villarreal: posibles alineaciones del partido

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso; Frenkie de Jong, Gavi, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati.

Villarreal: Rulli: Mandi, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Gio Lo Celso o Yeremy, Álex Baena, Nicolas Jackson, Arnaut Danjuma.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Villarreal por LaLiga Santander?





