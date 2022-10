Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Manchester United ante Tottenham por 2-0 el miércoles último en Old Trafford. No por un golazo o asistencia, sino por haberse marchado antes del final del partido luego de que Erik ten Hag decidiera no darle minutos ante los ‘Spurs’. El nuevo berrinche del veterano delantero portugués viene dando la vuelta al mundo y en Inglaterra ya hablan de una multa y hasta de una sanción deportiva por parte del entrenador del cuadro de la Premier League.

De acuerdo a información de SKY Sports, Cristiano Ronaldo no se librará de una considerable sanción económica en sus haberes. Más allá del dinero que pueda perder, el luso también se vería perjudicado en lo estrictamente deportivo. Y es que Ten Hag decidiría darle una lección dejándolo fuera de la convocatoria frente al Chelsea este fin de semana.

El entrenador del Manchester United ya adelantó el mismo día del desplante de Cristiano Ronaldo que estudiaría el caso en su debido momento. El también extécnico del Ajax no quiso entrar en más detalles y prefirió resaltar el trabajo de sus pupilos en el triunfo ante los de Antonio Conte.

“Estaba allí, lo he visto, pero no hablé con él”, señaló el neerlandés. Luego, añadió. “No presto atención a eso, me ocuparé de eso mañana. Ahora estamos celebrando la victoria. Quiero mantener el enfoque en el equipo. Fue magnífico lo de los once jugadores, también la actuación de los suplentes que entraron”.

Cabe precisar que antes de este desplante, Cristiano Ronaldo llegaba con dos titularidades: en Europa League ante el Omonia y el fin de semana en el encuentro liguero ante el Newcastle. El hecho de no aparecer en el once inicial del miércoles, descuadró al futbolista.

Ten Hag apostó por Elanga como recambio de Jadon Sancho. Con todavía dos cambios por poder hacer y con Cristiano calentando en la banda desde el final del primer período, el ‘7′ abandonó el terreno de juego en los minutos finales.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR