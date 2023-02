Real Madrid y Atlético de Madrid se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 25 de febrero desde el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 23 de LaLiga en España desde las 12:30 p.m. (hora peruana). El cuadro ‘merengue’ quiere ganar para no perder el paso a Barcelona que marcha primero. Sin embargo, los ‘colchoneros’ quieren superar a Real Sociedad en la lucha por clasificar directo a Champions League. El duelo podrá ser visto a través de la señal de ESPN y Star Plus. No te pierdas los detalles del duelo en Depor.





Courtois se prepara para el duelo ante Atlético de Madrid. (Video: Twitter / Real Madrid)





Real Madrid vs. Atlético de Madrid: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Nacho, Rüdiger, Militao, Carvajal; Tchouaméni, Kroos, Modric; Vinicius, Valverde, Benzema.

Courtois; Nacho, Rüdiger, Militao, Carvajal; Tchouaméni, Kroos, Modric; Vinicius, Valverde, Benzema. Atlético de Madrid: Oblak; Reinildo, Hermoso, Savic, Molina; Carrasco, Koke, De Paul, Llorente; Griezmann, Morata.





