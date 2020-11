Real Madrid vs. Villarreal se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 10 de LaLiga Santander, este sábado 21 de noviembre desde las 10:15 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de DIRECTV Sports, Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor.com.

Sin su capitán Sergio Ramos y algunas bajas más, Real Madrid visitará Villarreal, de buen presente en la liga española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de la Cerámica.

Real Madrid vs. Villarreal: horarios del partido

México - 9:15 a.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Perú - 10:15 a.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Ecuador - 10:15 a.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Colombia - 10:15 a.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Bolivia - 11:15 a.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Venezuela - 11:15 a.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Chile - 12:15 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Paraguay - 12:15 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Argentina - 12:15 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Uruguay - 12:15 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Brasil - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Tras el parón de la fecha FIFA, Real Madrid retomará la competencia, a la que llegará plagado de ausencias. Conocida la lesión de Sergio Ramos en la selección española, el elenco merengue tampoco podrá contar con su principal arma de ataque, Karim Benzema, por molestias.

El francés no formó parte de la delegación de Real Madrid que viajó a Castellón, al igual que Luka Jovic, quien dio positivo por coronavirus y ya está en el confinamiento obligatorio, luego de estar concentrado en la selección de Serbia en los últimos días.

Casemiro y Eder Militao, positivos por COVID-19 varios días, tampoco estarán disponibles para Zinedine Zidane. No será el caso de Eden Hazard, que ya está recuperado totalmente de esa enfermedad.

En último partido en LaLiga Santander contra el Valencia, Real Madrid sufrió la abultada derrota (4-1), que lo dejó con 18 puntos y en el segundo lugar, por detrás del líder Real Sociedad, que registra 20 unidades.

Tras este compromiso, Real Madrid centrará su atención en el duelo de Champions League ante Inter de Milán y con el recuerdo del primer partido, luego del último parón, frente al Cádiz, que se saldó con derrota por la mínima (1-0).

En Villarreal (4° con 16 puntos), el técnico Unai Emery no contará con el lesionado Albert Moreno y, aunque recupera al defensa argentino Juan Foyth y quizá también a Jaume Costa, es muy probable que no haya cambios respecto al once que Emery prácticamente considera fijo en la Liga.

Si no hay sorpresas, en Villarreal jugarán Sergio Asenjo como portero, con una defensa con Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza. En el centro del campo estarán Vicente Iborra, Manu Trigueros y Dani Parejo, a los que acompañarán en ataque Gerard Moreno, Moi Gómez y Paco Alcácer.





Real Madrid vs. Villarreal: probables alineaciones

Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Iborra, Trigueros, Dani Parejo, Moi Gómez, Gerard Moreno y Paco Alcácer.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Hazard, Mariano y Vinicius.

Con información de EFE.