Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: canales, horarios y cómo ver partido por LaLiga Santander 2020

Real Madrid y Villarreal se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 21 de octubre por fecha 10 de LaLiga Santander 2020 en partido que se llevará a cabo en el estadio de La Cerámica de la localidad de Villarreal (Castellón). El partido está programado para las 10:15 de la mañana (hora peruana y seis horas más en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DirecTV y Movistar LaLiga para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Villarreal.

Real Madrid viene de una derrota dura por 4-1 ante Valencia, lo que lo ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 16 unidades. Mientras que Villarreal venció 3-1 a Getafe y con 18 puntos es escolta del líder Real Sociedad. Tenemos partidazo en el antiguo Madrigal.

Real Madrid vs. Villarreal: fecha, horarios y canales por LaLiga Santander

España | 21/11 | 16:15 | Movistar LaLiga

Islas Canarias | 21/11 | 15:15 | Movistar LaLiga

Perú | 21/11 | 10:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Colombia | 21/11 | 10:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Ecuador | 21/11 | 10:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Argentina | 21/11 | 12:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Chile | 21/11 | 12:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Uruguay | 21/11 | 12:15 | DirecTV GO / DirecTV Sports

Real Madrid viene de una derrita ante Valencia. (Reuters)

En la previa del partido de LaLiga, Zidane se quejó de la gran cantidad de partidos que afrontan los futbolistas, tanto en sus clubes como en sus selecciones, asegurando en rueda de prensa que “es demasiado” pensando “en la salud de los jugadores” y desveló estar “preocupado” por ello”.

“No voy a entrar en ese debate. Lo que te puedo decir, porque lo veo, es que el calendario es demasiado. Al final yo pienso en la salud de los jugadores, nada más, cuando tenemos todos los partidos que tenemos y ellos no paran nunca. No hablo solo de mis jugadores, hablo de más equipos. Estoy preocupado. No me voy a meter, te digo lo que pienso, pero al final son la gente que están ahí y que hacen el calendario, pero estoy preocupado por esto y por todos los partidos que tenemos”, declaró.

“Es muy difícil. Va a ser difícil hasta el final. No buscamos excusas, es la realidad, es lo que estamos viviendo. Todo es un poco raro y todos los partidos son un poco diferentes, pero no cambia. El calendario es este y tenemos que jugar los partidos e intentar ganar todos los partidos que nos tocan, sabiendo que cada partido es difícil”, comentó.

Tras un parón de selecciones en el que la mayoría de combinados nacionales han disputado tres partidos, el Real Madrid afronta 10 partidos en un plazo de 39 días antes de finalizar el año. Un elevado número de encuentros que hace, según Zidane, que sea difícil alcanzar la forma óptima de aquí a final de temporada.

“De momento no se puede porque el calendario es el que es. No solo los entrenamientos, la recuperación es importante y no tenemos tiempo, pero es la realidad. Tenemos que aguantar lo que es, la situación es esta y nosotros la vamos a cumplir. Yo quería hablar hoy de eso y lo hago”, analizó.





