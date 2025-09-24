¿Dónde ver Barcelona vs. Real Oviedo EN VIVO vía DIRECTV y DSports por LaLiga 2025?

Barcelona visita a Real Oviedo en un duelo atractivo por la sexta fecha de LaLiga 2025. El partido se jugará en el Estadio Carlos Tartiere y genera expectativa por la pelea en la parte alta de la tabla, donde el Barça busca mantenerse cerca del líder. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos lo esencial. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

Barcelona, cuadro dirigido por Xavi, venció en casa a Getafe por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 16 goles y ha recibido 3 en su arco. Dentro de su plantel está el ganador del Premio Kopa, Lamine Yamal, que se quedó con las ganas de hacer suyo el Balón de Oro, donde quedó en segundo lugar dentro de la rigurosa lista.

Del otro lado, Real Oviedo buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Elche. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado solo 1 a sus rivales. Un punto a tomar en consideración es que este será el primer duelo entre ambos luego de 24 años, pero el cuadro ‘culé’ se sigue perfilando como el amplio favorito.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Oviedo?

El choque entre Barcelona vs. Real Oviedo por la jornada 6 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de DGo. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Real Oviedo?

En Argentina lo transmite: DSports y DGo

En Brasil lo transmite: Disney+

En México lo transmite: Sky Sports

En Estados Unidos lo transmite: ESPN

En España lo transmite: DAZN y LaLiga TV

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Oviedo en Perú?

El partido de Barcelona vs. Real Oviedo en vivo en Perú, válido por la fecha 6 de LaLiga 2025, será transmitido por DSports (DIRECTV) por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGo.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Oviedo en España?

El partido de Barcelona vs. Real Oviedo en vivo, a jugarse en el Estadio Carlos Tartiere, se podrá ver en España por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Oviedo en Estados Unidos?

Barcelona vs. Getafe en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la sexta jornada de LaLiga 2025, se verá por la señal de ESPN.

