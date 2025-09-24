La tensión en la llave de cuartos de final entre Alianza Lima y Universidad de Chile trascendió el ámbito deportivo y se trasladó a los alrededores del choque de vuelta en tierras chilenas. El club victoriano, a través de una carta enviada a la CONMEBOL, denunció una serie de incidentes que atentaron contra la integridad de su delegación en La Serena, desde la llegada al aeropuerto hasta la permanencia en el hotel de concentración.
La misiva, entregada un día antes del partido, fue remitida a la Unidad Disciplinaria y a la Dirección de Operaciones y Competiciones de la entidad sudamericana. En el documento, la institución íntima expresó su malestar por lo ocurrido en Chile y recordó que ya había mostrado preocupación días atrás, cuando advirtió posibles inconvenientes relacionados con el entorno del encuentro ante la Universidad de Chile.
Alianza Lima relató que, desde el arribo de su delegación al Aeródromo La Florida en La Serena, se registraron comportamientos hostiles de parte de aficionados chilenos. Según el club, incluso se produjeron insultos de carácter xenófobo dirigidos a sus jugadores, lo que quedó reflejado en medios digitales de la región.
En la carta se adjuntó un enlace con la cobertura de prensa local, donde se registró la agresión verbal al jugador Fernando Gaibor por parte de hinchas rivales. Este hecho, de acuerdo con la versión de la institución peruana, evidencia un clima adverso y poco favorable para el normal desarrollo del compromiso internacional.
