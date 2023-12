En el Olímpico de Montjuic, Barcelona vs. Atlético de Madrid se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 15 de LaLiga de España. El compromiso está pactado para jugarse a las 3:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en España) y será transmitido por las señales de DSports (DIRECTV), SKY Sports y Movistar. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo. No te lo puedes perder.

El cuadro ‘azulgrana’ llega a este partido tras vencer por 2-1 a Oporto por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El equipo dirigido por Xavi Hernández inició perdiendo tras el tanto de Pepe, pero remontó con goles de los portugueses Joao Cancelo y Joao Félix. De esta forma, consiguió la clasificación a los octavos de final.

En la previa del partido ante el ‘Colchonero’, Xavi resaltó que buscará los tres puntos ante un rival directo. “Necesitamos a la afición, es importante que suban a Montjuïc. Hay que dominar el juego, tener circulación alta, atacar en los espacios... ellos defienden bien con bloque bajo, es agresivo... será difícil pero tenemos números para hacer un gran partido y sumar los tres puntos”, comentó en rueda de prensa.

Acerca de Joao Félix, quien fue mencionado por su excompañero Antoine Griezmann en una reciente entrevista, el DT ‘blaugrana’ apuntó: “Las declaraciones de sus excompañeros le deben de motivar. Jugar contra su exequipo es una motivación. Le veo motivado y feliz. Está contento, implicado y constante. Estoy encantado de su rendimiento y adaptación al grupo”.

Atlético de Madrid, por su parte, llega a este compromiso luego de vencer por 3-1 a Feyenoord, por la fecha 5 de la fase de grupos de la Champions League. El equipo dirigido por el ‘Cholo’ Simeone ya consiguió la clasificación a los octavos de final. En LaLiga, el ‘Colchonero’ se ubica en la tercera posición con 31 puntos, la misma cantidad que el FC Barcelona, pero con un partido menos.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Atlético?

El partido Barcelona vs. Atlético está programado para jugarse este domingo 3 de diciembre desde las 3:00 del tarde, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:00 de la tarde; mientras que en España a las 9:00 de la noche.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Atlético?

Barcelona vs. Atlético, por la jornada 15 de LaLiga, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de DSports (DIRECTV), SKY Sports y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





Barcelona vs. Atlético: ¿dónde se juega?





