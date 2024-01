Real Madrid vs. Mallorca se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 19 de LaLiga de España. El partido, que se disputará en el Santiago Bernabéu, está pactado para jugarse el miércoles 3 de enero de 2024 desde la 1:15 p.m. (hora peruana, 7:15 p.m. en España) y será transmitido por las señales de DSports (DIRECTV), SKY México y DAZN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. En Depor te traemos la previa del compromiso, así como el minuto a minuto y las incidencias. No te lo puedes perder.

La ‘Casa Blanca’ llega a este partido tras conseguir tres victorias consecutivas ante Unión Berlín, Villareal y Alavés. El equipo de Carlo Ancelotti, pese a contar con varios lesionados en las últimas semanas, se las arregló para avanzar a los octavos de la Champions League y ser líder de LaLiga con 45 puntos en 18 fechas jugadas. Eso sí, el Girona, segundo lugar, tiene la misma cantidad de unidades.

Para el duelo ante Mallorca, el conjunto ‘Galáctico’ volvió a convocar a tres jugadores que ya superaron sus lesiones: Vinicius, Arda Güler y Dani Carvajal. Tres convocatorias importantes para reducir en gran medida el problema que sufre el club ‘blanco’ con las lesiones. Cabe mencionar que los canteranos Fran, Nico Paz y Carrillo completan la lista de 20 futbolistas citados por ‘Carletto’.

Recordemos que el Real Madrid terminó el 2023 con ocho bajas (Camavinga, Mendy, Carvajal, Vinicius, Güler, Courtois, Militao y Alaba) y ahora inicia el 2024 con solo seis ausencias, una de ellas por lesión (Nacho). Asimismo, Ancelotti reveló en conferencia de prensa que la próxima semana regresan Camavinga y Mendy. Se viene la parte más importante de la temporada y el club madridista necesita a sus mejores armas de vuelta.

Mallorca, por su parte, inició la campaña 2023-24 con el pie izquierdo, pero ha encontrado buenos resultados en sus últimos partidos. Lleva seis partidos invicto, contando LaLiga y la Copa del Rey. En su último duelo, venció por 3-2 a Osasuna en el Estadi Mallorca Son Moix (Palma de Mallorca). Eso sí, se ubica en la posición 15 de la tabla con 18 puntos. Solo cinco unidades lo separan de la zona de descenso.





Real Madrid vs. Mallorca: horarios del partido

El partido Real Madrid vs. Mallorca está programado para jugarse este miércoles 03 de enero desde la 1:15 de la tarde, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 3:15 p.m.; mientras que en España a las 07:15 de la noche.





Real Madrid vs. Mallorca: canales de TV

Real Madrid vs. Mallorca se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de DSports (DIRECTV), SKY México y DAZN para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





Real Madrid vs. Mallorca: ¿dónde se juega?





