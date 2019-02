Tiene claro si irá al Real Madrid: Eden Hazard habló de su futuro para la próxima temporada

Desde hace meses que se habla del futuro de Eden Hazard. En algunas ocasiones, el mediapunta del Chelsea habló de su preferencia fichar por Real Madrid , el club de sus sueños. Es más, en el Bernabéu, los merengues lo esperan con los brazos abiertos ya que sería un nuevo galáctico tras la marcha de Cristiano Ronaldo a Juventus.

Este martes, Eden Hazard habló para Radio Montecarlo y allí respondió sobre su continuidad en el club londinense y posible pase al Real Madrid para la próxima temporada. El 'Duque' fue más que tajante.

"Ya sé lo que voy a hacer. He tomado una decisión", fue lo que respondió Hazard ante la consulta si renovará contrato con el cuadro de Stamford Bridge. Como se recuerda, su vínculo con el conjunto inglés vence a mediados de 2020.

En Inglaterra también se comenta que la relación entre el ex Lille y su técnico, Maurizio Sarri, no es la ideal. El DT sostuvo en rueda de prensa que el internacional con la Selección de Bélgica "no tiene cualidades de líder" y sí jugadores como Marcos Alonso y David Luiz.

Para el portal Transfermarkt, el pase de Eden Hazard tiene un valor de 150 millones de euros. El Madrid negociaría directamente con Chelsea para que su precio se reduzca, aunque no bajaría de los 110 millones.