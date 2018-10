Este lunes, a todos los hinchas del Real Madrid se les ha prendido nuevamente la luz de la esperanza para contar con uno de los mejores jugadores del mundo. Y es que luego de ganarle al Southampton por la Premier League, Eden Hazard admitió que "tiene el sueño" de jugar en el Santiago Bernabéu en el corto plazo.

Ante esto, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no se quedará de brazos cruzados tras lo dicho por Eden Hazard : lo buscará fichar, según avanza el portal Defensa Central. El citado medio sostiene que esto le habría dicho el mandamás merengue al técnico Julen Lopetegui.

"¿Lo quieres? Si lo quieres para enero, voy a hacer el intento para contratarlo", es lo que la prensa europea sostiene que Florentino le habría comentado a Julen por el posible traspaso de Hazard a la 'Casa Blanca'.

El mediapunta belga no tendría problemas en jugar la Champions League porque Chelsea no clasificó a este torneo, pero el dinero es un punto aparte. Y es que los 'blues' no pedirían menos de 160 millones de euros para abrirle la puerta de Stamford Bridge.

No es la primera vez que se vincula el nombre de Eden Hazard al Real Madrid. A inicios de esta temporada ya quisieron contratarlo, pero Roman Abramovich no lo quiso soltar por nada del cuadro inglés.