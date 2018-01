No es un secreto decir que Real Madrid quiere contar con Eden Hazard de cara a la próxima temporada. El mediapunta belga es una obsesión para el presidente Florentino Pérez junto a Neymar y Harry Kane, aunque su llegada al Santiago Bernabéu no es fija. Chelsea no lo dejará salir muy fácil, por lo que buscará sacarle el máximo provecho ante un posible oferta de parte de la dirigencia del club español.

Es más, el padre de Eden Hazard en el mes de diciembre sostuvo que su hijo no había renovado contrato con los 'blues' para "esperar un llamado del Madrid". Ante esto, decidió aclarar la situación luego de la goleada de su conjunto 4-0 ante Brighton por una nueva jornada de la Premier League.

"La verdad que he hablado con él. Les digo que no se preocupen. Mi padre dijo algunas cosas malas", fue lo que sostuvo Hazard tras los rumores que lo ponen en Real Madrid para la próxima campaña. "Por el momento estoy centrado en Chelsea y tengo dos años más de contrato. Me mantengo feliz aquí", sostuvo el internacional con la selección de su país.

Hazard siempre ha mostrado su admiración por el Madrid de Zidane. (Foto: Reuters) Hazard siempre ha mostrado su admiración por el Madrid de Zidane. (Foto: Reuters)

No obstante, el ex Lille dejó la puerta abierta ante una eventual salida de Stamford Bridge a mitad de este año. "Como he dicho ya más de diez veces, quiero terminar bien esta temporada y luego ya veremos", añadió.

Eden Hazard, en su paso por la Premier, Champions y copas locales con la camiseta del Chelsea ha jugado más de 270 cotejos con el cuadro azul. En junio de 2012 se convirtió en nuevo jugador del cuadro inglés a cambio de 35 millones de euros y muchos lo ven en el Madrid para la campaña que viene.