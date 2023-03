A sus cortos 20 años, Ansu Fati viene atravesando por el momento más complicado de su carrera. De ser el nuevo engreído en el Barcelona y heredar el ‘10′ de Lionel Messi, se ha convertido en un suplente más para Xavi Hernández. De hecho, Ansu, con contrato hasta junio de 2027, es el quinto delantero en la rotación de jugadores del entrenador egarense. Semejante situación ha hecho que Bori Fati, su padre, rompa palitos con el cuadro azulgrana. El progenitor del joven delantero está tan molesto con la falta de protagonismo del bisauguineano que ha jurado no ir más al Camp Nou.

En entrevista con El Partidazo de Cope, Bori Fati explicó que no está contento con la cantidad de minutos que su hijo recibe de Xavi. Entiende que debe pelear el puesto, pero no oculta su frustración de verlo en el banquilla y confesó que le ha recomendado cambiar de equipo a mitad de año.

“Me molesta que le den un minuto, dos minutos o tres minutos. Los delanteros que están son fenómenos, pero estamos hablando de Ansu Fati, de la Selección de España, no es cualquier chico. Es un chico que salió de La Masía. Si no le das eso, ¿qué le vas a dar?. Ansu merece mucho más, estamos hablando del ‘10′ del Barcelona”, dijo.

“Si esto sigue así yo me voy a Sevilla, ya está. Al partido contra el Madrid no fui, porque no. Ahora mismo no voy a ir al campo más. Tengo mi palco y no voy más. El otro día me preguntó Ansu que por qué no fui al campo, yo creía que estabas ahí viéndome, le dije que no tenía ganas”, agregó el padre del ‘10′ del Barcelona.

Ansu Fati hace caso omiso a las ofertas y solo piensa en jugar en Barcelona (Foto: @ANSUFATI)





¿Ansu Fati al Real Madrid?





Por otro lado, el papá de Fati se ha referido a aquellos rumores que ponen al internacional con España en la órbita del Real Madrid de cara a la siguiente temporada. No quiso descartar ninguna posibilidad.

“Eso ahora mismo no porque Ansu no aceptaría. No puedo meterle donde Ansu no quiere. Yo nunca jamás en la vida voy a hablar mal del Madrid, soy culé pero este mundo no sabes nunca lo que te va a deparar. De repente algún día en la vida... Y si pasa me pones la grabación de hace 15 años de lo que yo decía”.





¿Cómo llegó Ansu Fati al Barcelona?





Ansu Fati comenzó su carrera en el FC Barcelona. Nació en Guinea-Bissau el 31 de octubre de 2002 y se mudó a España cuando era joven. Se unió a las categorías inferiores del cuadro azulgrana en 2012, a los 10 años de edad.

En el FC Barcelona, Ansu impresionó rápidamente a los entrenadores y compañeros de equipo con su habilidad, velocidad y técnica en el campo. En agosto de 2019, a la edad de 16 años, fue convocado para el primer equipo del FC Barcelona para el partido de LaLiga contra el Real Betis.

En ese partido, Ansu Fati hizo su debut en el primer equipo y marcó un gol, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar un gol en la historia del Barça en la Liga. Desde entonces, ha seguido como Culer.

Ansu Fati fue convocado al último Mundial por la selección de España. (Foto: AFP)





