¡No te lo puedes perder! Atlético Madrid vs Athletic Club se ven las caras este miércoles 7 de febrero, por la semifinal de ida de la Copa del Rey. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cívitas Metropolitano y arrancará desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Como sabemos de la importancia de este encuentro, hemos elaborado esta nota con toda la información, como los canales y horarios.

El Athletic jugó el pasado viernes. Ganó 4-0 al Mallorca. El Atlético disputó su derbi ante el Real Madrid el domingo, con un 1-1 agónico. Son dos días de distancia entre uno y otro lance que desembocan en el choque de este miércoles; las quintas semifinales seguidas para el equipo bilbaíno y las primeras en seis años para los madrileños, desde 2016-17.

Cinco días contra tres de pausa, 120 horas y media contra 72 y media para ir de un partido a otro, cuando el árbitro, Hernández Hernández, marque el inicio de un choque imponente en el Metropolitano, en el que el Atlético despliega su fuerza y su fútbol con más nitidez que nunca, invencible en sus últimos 28 compromisos, desde el 8 de enero de 2023. Ganó 26.

Nunca ha vencido allí el Athletic Club al Atlético de Simeone. Ni tampoco lo hizo en el desaparecido Vicente Calderón. De sus trece enfrentamientos en esos territorios se impuso en once y apenas concedió dos empates. El último triunfo del equipo bilbaíno en el campo del Atlético data de 2011, cuando el técnico argentino aún dirigía al Catania en la Serie A.

En contraste, sin ese factor, reluce el equilibrio: en sus últimos diez enfrentamientos entre todas las competiciones, el Atlético ha ganado lo mismo al Athletic que viceversa, cuatro cada uno, más dos empates. En la memoria reciente, en su último precedente, el equipo de Simeone fue desbordado en San Mamés, el pasado 16 de diciembre, con 2-0 hasta corto.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Athletic Club?

Si deseas seguir cada minuto del partido entre Atlético Madrid vs. Athletic Club, programado para el miércoles 7 de febrero como parte de la semifinal de ida de la Copa Rey, es importante tener en cuenta que el horario puede variar dependiendo del país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el partido comenzará a las 5:00 de la tarde. En cambio, en Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro dará inicio a las 3:00 de la tarde. Es fundamental verificar la hora local de tu país para no perderte este emocionante encuentro.

¿En qué canal TV ver Atlético Madrid vs. Athletic Club?

Si deseas disfrutar de toda la previa y el partido completo entre Atlético Madrid vs. Athletic Club por Copa del Rey, es importante tener en cuenta que solo algunas señales tienen autorización para transmitir el encuentro. Entre estas señales se encuentran DSports (DIRECTV), DGO, SKY Sports, La 1 TVE y Movistar Plus, quienes transmitirán el encuentro para toda América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





