El pasado 16 de enero, AS Roma anunció de manera oficial la salida del director técnico José Mourinho. Si bien muchas personalidades del balompié consideraban que los últimos resultados no eran tan malos como para un cese, la relación del estratega portugués con el vestuario tenía dos caras. Por un lado, se encontraban los jugadores como Paulo Dybala, que apoyaban al entrenador hasta el final. Mientras que por otro, existían algunos que no compartían sus métodos de trabajo, generando una división que era insostenible.

Así pues, tal como informa el portal ‘Il Messaggero’, luego de reunirse con la directiva del conjunto italiano, Mourinho caminó hacia el vestuario y protagonizó un tenso momento con el plantel. Y es que el luso empezó a recriminar y exigir valentía a los jugadores. Asimismo, al concluir con sus palabras, se acercó a la taquilla de Lorenzo Pellegrini, capitán del equipo, para dejar un anillo que la plantilla le había regalado cuando consiguieron la UEFA Conference League y les dijo: “Cuando sean hombres, devuélvanmelo”.

Pero eso no es todo. La fuente citada también asegura que el estratega luso se sintió traicionado por su plantel, puesto que estos habría respaldado la decisión de la directiva, la cual consistía en poner a De Rossi como sustituto del portugués.

Cabe destacar que luego de ser despedido de la AS Roma, el nombre de José Mourinho es protagonista de distintos rumores que lo vinculan con otras instituciones. Por ejemplo, Arabia Saudita es una de las selecciones que ha pujado por él, aún sin tener éxito. Mientras tanto, el técnico de 61 años analizar las mejores opciones, teniendo al Manchester United como un destino soñado.

Mourinho busca retornar al Manchester United

Cuando todos creíamos no ver más ‘bombazos’ ante el cierre del mercado de fichajes de invierno en Europa, la prensa inglesa informó el último viernes de un movimiento en el banquillo del Manchester United que promete remecer los cimientos de la Premier League. El protagonista no es otro que José Mourinho (61 años), que está considerando un regreso a Old Trafford en reemplazo del cuestionadísimo Erik ten Hag (54 años). Después de su abrupta salida de la AS Roma, el entrenador portugués parece tener “asuntos pendientes” con el cuadro de Carrington, apunta el Daily Mail.

Mourinho dejó el United en diciembre de 2018, después de una relación que fue una mezcla de éxitos iniciales y tensiones crecientes. Ahora, con la nueva directiva en el horizonte y Jim Ratcliffe (nuevo accionista) liderando el camino, el técnico portugués ve una oportunidad para volver y dejar su huella redentora en el equipo de los ‘Red devils’.

El regreso de Mourinho al Manchester United podría ser interpretado como una segunda oportunidad para el portugués, que ha estado ansioso por demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en la élite del fútbol. Fuentes cercanas al DT afirman que se ha “propuesto como misión” volver a tomar las riendas del equipo inglés, sugiriendo una determinación firme por corregir lo que él podría considerar como un capítulo incompleto en su carrera.

¿Cuáles son los títulos más importantes de Mourinho como entrenador?

José Mourinho es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial. Ha ganado 26 títulos en su carrera, incluyendo dos Champions League, una Europa League y una Conference League. También ha sido campeón de liga en cuatro países diferentes: Portugal, Inglaterra, Italia y España. Algunos de sus títulos más importantes son:

La Champions League 2003-2004 con el Porto, donde derrotó al Mónaco por 3-0 en la final.

La Champions League 2009-2010 con el Inter de Milán, donde venció al Bayern de Múnich por 2-0 en la final.

La Liga 2011-2012 con el Real Madrid, donde rompió el récord de puntos (100) y goles (121) en una temporada.

La Conference League 2021-2022 con la Roma, donde superó al Feyenoord por 4-3 en los penales tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

