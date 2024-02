Real Madrid vs. Atlético Madrid se enfrentan este domingo 4 de febrero, por la jornada 23 de LaLiga. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana y seis más en España), bajo la transmisión de los canales ESPN, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Como sabemos de la importancia de este encuentro, en los siguientes párrafos te daremos a conocer su programación y todos los detalles.

Luego de medirse por la Supercopa de España en Riad, tanto los ‘merengues’ como los ‘colchoneros’ regresan en un nuevo cruce de pronóstico reservado. Eso sí, ambos saldrán con sus mejores elementos, con el objetivo de llevarse los tres puntos y así seguir escalando en la tabla de posiciones de LaLiga.

Los dos grandes rivales de la capital española se midieron el último miércoles, siendo el Atlético de Madrid el ganador: venció por 5-3 a Real Madrid en las primeras semifinales de la Supercopa, luego de llevar el partido hasta la prórroga.

Cabe destacar que el elenco ‘merengue’ llega a este encuentro tras vencer a Getafe por 2-0 en condición de visita. El equipo de Carlo Ancelotti llega con la moral a tope y, en caso de ganar este cotejo, daría un paso importante hacia el objetivo de ganar el título de LaLiga.

Atlético de Madrid, por su lado, también venció en su último partido en casa ante Rayo Vallecano, con un resultado más ajustado de 2-1. Aún así, el equipo de Simeone llega en una dinámica de resultados positivos, siendo el vencedor del último derbi en la Supercopa.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid?

Real Madrid vs. Atlético Madrid se enfrentarán en un partido por LaLiga. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo 4 de febrero desde las 2:00 p.m., en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 3:00 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En tanto, a partir de las 9:00 p.m. en España.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Atlético Madrid?

El partido Real Madrid vs. Atlético Madrid será transmitido a través de la señal de ESPN, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti y su concepto sobre ser entrenador de fútbol