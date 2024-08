Las Palmas vs. Real Madrid en duelo correspondiente por la fecha 3 de LaLiga. Este duelo significará la segunda salida de los ‘merengues’ en la presente temporada, teniendo en cuenta que vienen de ganar a Valladolid en casa. Por el lado de los locales, perdieron por 2-1 ante Leganés. Ante la importancia del partido, aquí podrás conocer los horarios, canales y formas de ver el encuentro. Vamos con la presente información para ti.

El Real Madrid llega a este partido con el impulso de una sólida victoria por 3-0 ante el Valladolid en la jornada anterior. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, los blancos han mostrado una gran solidez en todas sus líneas. Con un ataque liderado por Vinícius Jr., Rodrygo, y el flamante fichaje de Kylian Mbappé, el Madrid se perfila como uno de los equipos más peligrosos de la temporada. Además, Tchouaméni ha sido un pilar en el centro del campo, aportando equilibrio y seguridad defensiva.

Históricamente, el Madrid ha dominado en sus visitas a Gran Canaria, ganando 18 de sus 35 encuentros en este estadio. Con 61 goles a favor y 41 en contra en estos enfrentamientos, el equipo madrileño buscará aprovechar su historial favorable y continuar sumando puntos en su camino hacia el título de LaLiga.

Por otro lado, Las Palmas viene de una derrota por 2-1 ante el Leganés y un empate 2-2 contra el Sevilla en las dos primeras jornadas de LaLiga. Aunque han mostrado destellos de buen fútbol, la falta de contundencia en ataque y ciertas vulnerabilidades defensivas han impedido que el equipo canario sume más puntos. Sin embargo, jugando en casa, Las Palmas confía en el apoyo de su afición para dar la sorpresa ante el Madrid.

El entrenador Paulo Pezzolano deberá ajustar su esquema defensivo si quiere frenar el potente ataque madridista. El equipo ha encajado cuatro goles en dos jornadas, lo que lo coloca entre las defensas más vulnerables de este inicio de temporada. Aun así, Las Palmas ha demostrado ser competitivo en casa, y buscará aprovechar las oportunidades al contragolpe para inquietar a la defensa del Real Madrid.

¿A qué hora juegan Las Palmas vs. Real Madrid?

El encuentro entre Las Palmas vs. Real Madrid está pactado para este jueves 29 de agosto desde las 2:30 de la tarde, según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 4:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 01:30 p.m.; mientras que en España a las 09:30 p.m.

¿En qué canal ver Las Palmas vs. Real Madrid?

El partido entre Las Palmas vs. Real Madrid se jugará en el Estadio Gran Canaria y será transmitido en América Latina a través de las señales de ESPN, SKY Sports y el servicio streaming de Disney Plus. En España podrás ver el partido de LaLiga vía DAZN. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te brindaremos el minuto a minuto más completo de todos.

¿Dónde juegan Las Palmas vs. Real Madrid?

