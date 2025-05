Llegando a la recta final de LaLiga, Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO desde las instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 7 de la mañana (hora peruana). Los ‘madridistas’ llegan desmotivados tras perder la final frente al Barcelona por la Copa del Rey, por lo que la escuadra de Celta, prepara su estrategia para aprovechar el mal momento y quedarse con el triunfo. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti viene pisando fuerte. Los merengues suman dos victorias consecutivas, ambas por la mínima, frente a Getafe (1-0) y Athletic Club (1-0), resultados que refuerzan su solidez defensiva en el tramo final de la temporada. Con 22 triunfos en 33 partidos disputados, el Real Madrid ha logrado mantener una regularidad que lo mantiene en la parte alta de la tabla.

Los números en casa también respaldan al equipo blanco. De los 16 encuentros jugados en su feudo, el Madrid ha salido vencedor en 13, ha caído solo en dos ocasiones y ha empatado una vez. Además, suma 66 goles a favor y apenas 31 en contra en toda la temporada, una diferencia que refleja su poder ofensivo y equilibrio atrás. La localía, sin duda, se presenta como su gran fortaleza.

Real Madrid cayó frente al Barcelona. de Lamine Yamal, en la final de la Copa del Rey. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Pero Celta de Vigo no llega para ser un mero espectador. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez viene de una contundente victoria 3-0 frente al Villarreal, con goles de Borja Iglesias, Iago Aspas y Fer López. Ese resultado no solo le dio aire en la tabla, sino que elevó la confianza de cara a este desafío en la capital española.

A lo largo de la temporada, Celta ha cosechado 13 victorias en 33 encuentros, anotando 50 goles y recibiendo 49. Sin embargo, su talón de Aquiles ha sido la campaña como visitante: solo ha ganado tres partidos fuera de casa, ha empatado cuatro y ha perdido nueve. Si quiere arañar puntos en el Bernabéu, deberá mostrar una versión más sólida y efectiva.

El reto para los celestes no es menor. En frente tendrán a un equipo acostumbrado a dominar en su estadio, con jugadores decisivos que saben aparecer en los momentos clave. Aun así, la inspiración de Iago Aspas y compañía podría ser clave para intentar romper los pronósticos y sumar una victoria que les daría un impulso importante.

El historial entre ambos también favorece a los blancos, pero en el fútbol las estadísticas no siempre definen los partidos. El Celta sabe que no tiene margen de error y buscará aprovechar cualquier resquicio que le deje el Real Madrid, sobre todo en transiciones rápidas y a balón parado.

Celta llegó a Madrid para enfrentarse al Real en la jornada 34 de LaLiga. (@RCelta)





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Celta de Vigo?

El partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.





¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El compromiso entre Real Madrid vs. Celta de Vigo está programado para este domingo 4 de mayo a las 7:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 9:00 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00a.m.; en México a las 6:00 a.m. y en España a las 2:00 p.m.

