Más allá del resultado final en Matute, en Alianza Lima están molestos por los que ellos consideran un pésimo arbitraje de Bruno Pérez, quien tuvo decisiones cuestionables a lo largo del encuentro frente a Cienciano. Si bien Néstor Gorosito no dio conferencia de prensa al irse expulsado por meterse a la cancha en pleno partido, los directivos blanquiazules tomaron la palabra en zona mixta y explicaron el malestar que hay en la interna.

Uno de los que habló fue José Bellina, gerente deportivo del club, quien afirmó que tuvo que salir al frente en nombre de los expulsados (Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Néstor Gorosito). “Hay mucho malestar para declarar, hay hasta limitaciones para hacerlo, los expulsados no pueden salir a hablar pese a que tienen ganas de hacerlo, de alguna manera estoy hablando acá”, comentó en diálogo con L1 MAX.

Bellina aseguró que con Gorosito habló muy poco luego de la derrota, pero es consciente del malestar que hay dentro del plantel por lo sucedido. Si bien elogió el trabajo de Cienciano para sacar adelante su resultado, remarcó que desde hace varias semanas vienen remarcando el mal accionar de los árbitros.

“Con ‘Pipo’ (Gorosito) hemos hablado poco, hay mucha amargura de parte de todos. Felicito a Cienciano, que hizo un gran partido, no le puedo quitar mérito a ellos, jugaron bien y son un gran equipo, pero varias semanas que como club estamos alertando algunas situaciones”, añadió.

Bruno Pérez fue muy cuestionado tras su arbitraje en Matute. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, Bellina remarcó que Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), tiene mucho trabajo por hacer al momento de designar a los colegiados que imparten justicia en los compromisos. Fuera del resultado, ‘Coté’ aclaró que siempre han puesto en tela de juicio el trabajo de los árbitros, pues pocas veces han quedado conformes con sus decisiones.

“Lo hemos hecho en la victoria, por algunas semanas de manera consecutiva, donde los arbitrajes generan suspicacias, da la casualidad de que el partido se ve afectado hoy. Se puede ganar o perder, pero no hay ningún tipo de coherencia de lo que está sucediendo con el arbitraje, los criterios son desalineados, Winston Reátegui tiene mucho trabajo, el fútbol se está viendo afectado”, agregó.

En cuanto a la actuación de Bruno Pérez, el gerente deportivo de Alianza Lima habló de una posible sanción sobre el árbitro, especialmente porque no cobró lo que para él fue un penal claro sobre Paolo Guerrero en el primer tiempo. “Me parecería increíble que no sancionen a Pérez por lo que sucedió hoy día. Es increíble que todo el estadio viera una falta de Guerrero, pareciera que hubo una intención de expulsarlo”, acotó.

Por último, hizo un llamando a la CONAR para que tome cartas en el asunto, no solo por Bruno Pérez, sino también por otros árbitros. “En el caso del penal que le hacen en el primer tiempo, es una falta clara, pero al margen de si es falta o no, es el tiempo que se pueden tomar para algunas acciones y otras que pasan desapercibidas. Es un llamado para que la CONAR esté alerta, le están quitando mucho espíritu deportivo a la competencia”, aseveró.

La acción de Jimmy Valoyes y Paolo Guerrero que en Alianza Lima reclaman como penal. (Video: L1 MAX)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 1-0 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sao Paulo, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el martes 6 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

