Real Madrid vs. Real Sociedad se enfrentan este sábado 24 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu, en el compromiso correspondiente a la jornada 38 de LaLiga 2024-25. ¿Dónde ver este partido? La transmisión estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, con su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¿A qué hora comienza el encuentro? El choque está pactado para las 9:15 a.m. en horario para Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil (11:15 a.m.); con una hora más en Chile, Venezuela y Bolivia (10:15 a.m.); y siete horas más en España (4:15 p.m.).

Real Madrid llega a este partido después de vencer por 2-0 al Sevilla en la jornada pasada. Si bien los dirigidos por Carlo Ancelotti no ganaron ningún título grande esta temporada, buscarán despedir al italiano de la mejor manera posible, con un contundente triunfo en casa. Recordemos que ‘Carletto’ dejará al club blanco para asumir como técnico de la Selección de Brasil.

Real Sociedad, por su parte, afrontará este encuentro después de vencer por 3-2 al Girona, cortando así una racha negativa de seis compromisos sin conocer la victoria. El conjunto vasco, que ya no pelea por nada en LaLiga, intentará amargarle la fiesta a los blancos. La última vez que se enfrentaron fue por vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con un empate por 4-4.

¿En dónde juegan Real Madrid vs. Real Sociedad?

El Real Madrid vs. Real Sociedad se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, recinto recientemente remodelado y que está ubicado en la capital de España. Este recinto deportivo cuenta con una capacidad para más de 84 mil espectadores. ¡Será un lleno total para este partidazo!

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Sociedad en Latinoamérica?

DSports es el canal que tiene los derechos para trasmitir el Real Madrid vs. Real Sociedad en Latinoamérica, disponible en el servicio de pago de DIRECTV. Asimismo, existe la alternativa de streaming en la plataforma de DGO.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Sociedad en España?

En España, el partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad se podrá ver por las señales de Movistar LaLiga y DAZN. Ambos servicios son de pago, por lo que los usuarios deberán contar con una cuenta para poder acceder a la transmisión de este encuentro.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Sociedad en Estados Unidos?

ESPN Deportes es el canal con los derechos de transmisión del partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad en Estados Unidos. Al igual que los otros servicios, este también es de paga.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Sociedad en México?

Para ver la transmisión del encuentro entre Real Madrid vs. Real Sociedad en México, los usuarios deberán conectarse a la televisación de Sky Sports. Dependiendo de la teleoperadora, este canal también se podrá ver de manera digital.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Real Sociedad por internet?

Si estás en Latinoamérica y quieres ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por internet, deberás conectarte a la plataforma de streaming de DGO, servicio donde podrás acceder a la trasmisión de DSports de manera digital. Ojo, deberás tener una cuenta para cumplir con los requisitos.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Real Sociedad en Perú?

Según la zona horaria, el Real Madrid vs. Real Sociedad se verá desde las 9:15 a.m. en Perú. Además, esto también rige para países como Colombia y Ecuador.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Real Sociedad en España?

El compromiso entre Real Madrid vs. Real Sociedad, a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 38 de LaLiga 2024-25, se disputará desde las 4:15 p.m. en territorio español.

TE PUEDE INTERESAR