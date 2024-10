En el Santiago Bernabéu, Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 5 de octubre por la fecha 9 de LaLiga de España. La ‘Casa Blanca’ llega a este partido tras perder por primera vez en la temporada y necesita levantarse lo más pronto posible. El ‘Submarino Amarillo’, por su lado, también está peleando en lo más alto de la liga española y buscará robar puntos en condición de visitante. Se viene un duelo importante para ambos conjuntos. Revisa a qué hora juegan y en qué canales se podrá ver el compromiso.

Real Madrid llega a este partido tras caer por 1-0 ante Lille en el Estadio Pierre-Mauroy, por la segunda jornada de la UEFA Champions League. El único gol del compromiso lo anotó el canadiense Jonathan David por la vía del penal. Fue la primera derrota del equipo de Carlo Ancelotti en la temporada. Ahora están enfocados en el duelo liguero del fin de semana y el objetivo es regresar al camino del triunfo.

La ‘Casa Blanca’ regresó a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para empezar a preparar el partido. El protagonista de la sesión del jueves fue Dani Ceballos, que está acortando los plazos de recuperación de la lesión de tobillo que sufrió el 1 de septiembre. Se esperaba que regrese en dos meses, pero todo apunta que será antes de lo pensado.

Por otro lado, la mala noticia para el Real Madrid es que el brasileño Rodrygo se ejercitó en solitario y es duda para el enfrentamiento contra el Villarreal. Recordemos que el delantero no fue parte del encuentro contra Lille por culpa de unas molestias. Los lesionados Brahim, Alaba y Courtois continúan con sus procesos de recuperación, según informó el club en su página web.

Villarreal, por su parte, llega a este encuentro tras vencer por 3-1 a Las Palmas en el Estadio de la Cerámica, por la pasada jornada de LaLiga. El equipo dirigido por el técnico Marcelino ganó gracias a los goles de Nicolas Pépé, Thierno Barry y Álex Baena. El ‘Submarino Amarillo’ está en el tercer puesto con 17 puntos, a solo uno del Real Madrid y cuatro del líder FC Barcelona.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Villarreal?

Real Madrid vs. Villarreal será transmitido por el canal ESPN y la señal streaming de Disney Plus en América Latina. En México, el encuentro se verá en Sky Sports; mientras que Movistar llevará todas las incidencias en España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te lo puedes perder.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Villarreal?

Real Madrid vs. Villarreal se jugará desde las 2:00 p.m. del sábado 5 de octubre en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Uruguay y Brasil empezará dos horas más tarde. Mientras que en Paraguay, Chile y Bolivia el duelo va desde las 3 de la tarde. En España se podrá disfrutar del encuentro a partir de las 9 de la noche.





¿Dónde se jugará el Real Madrid vs. Villarreal?





