Si hay algo que ha caracterizado a Cristiano Ronaldo, a lo largo de su galardonada e importante carrera futbolística, ha sido sin duda su competitividad y hambre de récords. El ‘Bicho’ siempre ha buscado dejar huella en los distintos lugares donde estuvo, sobre todo ahora que viene de marcar su gol 904 en Al-Nassr. Sin embargo, luego de la victoria de su equipo por 2-1 sobre Al Rayyan, el astro portugués sorprendió al realizar una madura declaración.

“Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane”, indicó Cristiano, para sorpresa de muchos, teniendo en cuenta su peculiar pensamiento y ese ‘animal’ competitivo que siempre es. No obstante, el ‘Bicho’, cerca de cumplir 40 años, reconoció que el fin es el objetivo en conjunto, por encima del individual.

Eso sí, luego de ello, volvió a demostrar esa confianza que lo caracteriza. “Estoy acostumbrado a batir récords y ya no los busco. Lo más importante para mí ahora es disfrutar y ayudar a Al Nassr y a mis compañeros a ganar”, agregó el astro portugués.

Por otro lado, se refirió a lo que fue el encuentro contra Al Rayyan. “Fue un partido fuerte y difícil, como todos los de la Liga de Campeones asiática, pero lo más importante es que creamos muchas ocasiones y defendimos bien para evitar que el rival creara ocasiones fáciles”, apuntó Cristiano sobre la cuarta victoria seguida del club saudí.

Como se recuerda en dicho compromiso, Cristiano firmó su gol 904, pero no celebró de manera habitual, con su clásico grito de ‘Siuuu’, esta vez fue diferente y se debió a que aquel día (30 de septiembre) su padre estaría cumpliendo un año más de vida. En ese sentido, el luso levantó los brazos y señaló al cielo en honor a su desaparecido progenitor.

Sobre este tema, Cristiano declaró lo siguiente: “Mi gol contra el Al Rayyan fue diferente e importante, porque mi padre se habría alegrado con él si estuviera vivo, ya que hoy (el dia del partido) es su cumpleaños”, detalló en rueda de prensa.

Gol de Cristiano Ronaldo para el 2-0 de Al Nassr vs Al Rayyan. (Video: ESPN)

¿Qué es lo que se le viene a Cristiano Ronaldo?

El próximo reto de Cristiano Ronaldo será a nivel de clubes con Al-Nassr, cuando su club reciba a Al-Orobah por la sexta fecha del campeonato saudí. Este duelo está pactado para jugarse el sábado 5 de octubre desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, 12:15 p.m. en Argentina). Después, el equipo de Cristiano Ronaldo enfrentará a Al-Shabab por la séptima fecha de la Liga Saudí, en un encuentro que se jugará el viernes 18 de octubre desde la 1:00 p.m. (horario en Perú).

El gran objetivo de Cristiano Ronaldo y Al Nassr en esta temporada es ganar la Liga Profesional Saudí, un título que el portugués no ha podido lograr desde su llegada al Medio Oriente. Cabe mencionar que el único trofeo que consiguió CR7 en Arabia, hasta ahora, fue la Copa de Campeones de Clubes Árabes. Fue la estrella 35 en su carrera profesional.

A nivel de selección, Cristiano Ronaldo se prepara para ser parte de una nueva convocatoria de Roberto Martínez de cara a la fecha doble de octubre. Portugal enfrentará por la Liga de Naciones a Polonia el sábado 12 de octubre (1:45 pm) y luego chocará contra Escocia el martes 15 (1:45 pm), ambos duelos de visitante.





