Christian Eriksen es el jugador que da la hora en Europa. El danés pasa por su mejor momento en el Tottenham inglés y muchos grandes del 'viejo continente' ya tienen la vista sobre él. Uno de ellos es Barcelona , que ya tuvo interés por el jugador pero su agente no lo permitió.

El agente Bayram Tutumlum, reconoció en una entrevista al diario danés "BT", que Eriksen podría llegar al equipo azulgrana , luego que su su agente frustre su operación meses atrás.

" Christian Eriksen me invitó a su casa de Londres en septiembre y me preguntó qué hacer para llegar a un club más grande. Le dije que un club más grande lo quería. Cuando visité Barcelona con mi consejero Evren Sahin y el propietario de Brøndby, Jan Bech Andersen, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, nos dijo que Christian Eriksen se iba a convertir en el próximo gran jugador de Dinamarca después de Michael Laudrup", explicó Tutumlu.

Michael Schoots fue señalado como el principal culpable que Eriksen no llegue al Barcelona : "Un buen agente debe estar en contacto con los grandes clubes. Yo lo hago, aunque ya no opero. Lo hace mi hijo. Solo pregúntenle a Jan Bech Andersen. En tres días tuve una reunión con él y Bartomeu. Solo tengo que llevar mi teléfono, así que estoy en contacto con los clubes más grandes. Y Christian Eriksen sabe quién falló. Y de nuevo, no es su padre. Aunque no conozco a su padre, parece una buena persona".

"Le dije a Eriksen que si quiere ir a un club más grande, no va a ser a través del agente", finalizó.